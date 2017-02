3 modelli di smartwatch a meno di 20 Euro su Amazon: offerte imperdibili!

Avete sempre voluto provare uno smartwatch ma i prezzi di listino dei prodotti più blasonati vi fanno paura? Un Apple Watch può costare alcune centinaia di euro, spingendosi anche oltre la soglia delle migliaia di euro, ma anche i prodotti Android Wear o Samsung Tizen hanno listini poco abbordabili. E se non si hanno esigenze per quanto concerne il fitness o la cura del proprio corpo, spendere tutti quei soldi per sapere che ora è o ricevere le notifiche può non avere senso. Il discorso cambia radicalmente quando si hanno davanti tre offerte come quelle di oggi su Amazon.

Con una cifra inferiore alle 20 Euro è possibile acquistare tre diversi smartwatch con caratteristiche differenti (due molto simili con slot SIM integrato). Per tutti e tre i dispositivi le funzioni a disposizione sono parecchie, tuttavia la disponibilità di app non è paragonabile a quella di Apple Watch o dei dispositivi Android Wear. In aggiunta ne consigliamo l'uso soprattutto a chi dispone di uno smartphone Android, dal momento che la compatibilità con il robottino verde è più capillare. Sono prodotti con funzioni basilari, ma che solitamente si trova a 32 Euro sul portale di e-commerce. A meno di 20 Euro potrebbe seriamente valere la pena anche solo provarlo.

Uno di questi tre dispositivi potrebbe essere un ottimo regalo di San Valentino, efficace e molto economico. Per altre idee regalo di San Valentino vi consigliamo di consultare il nostro speciale, mentre cliccate qui per le offerte giornaliere generiche di Amazon