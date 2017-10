2 smartwatch con SIM a basso costo su Cafago: a partire da 56,29 euro con questi coupon

Gli smartwatch sono il compagno ideale del proprio smartphone per rimanere sempre connessi, avere a portata di... polso le notifiche del dispositivo mobile, informarsi sul proprio stato di salute e seguire i propri obiettivi per quanto riguarda il fitness. I modelli più affidabili e di qualità elevata costano però parecchio, ma chi si sa accontentare può scegliere di acquistare i vari modelli cinesi disponibili attraverso rivenditori più o meno noti. Cafago, fra questi, propone in queste ore due modelli molto interessanti, non i classici super low-cost, a prezzi bassissimi grazie ai coupon.

LEMFO LEF17 - Compralo su Cafago Prezzo: Da €85.99 a €79.4

Coupon: LEF2208 valido fino al 31 ottobre



LEMFO LEF17 è uno smartwatch curato esteticamente con cassa metallica e cinturino in vera pelle. Utilizza un processore quad-core di produzione MediaTek da 1.3 GHz, 512 MB di RAM e 8 GB di storage. Il display è un AMOLED da 1,39" a risoluzione 400x400, e può implementare anche una scheda SIM per essere indipendente dallo smartphone.