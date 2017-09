ZTE pronta alla realizzazione del primo smartphone ''pieghevole''

Quando si parla di smartphone pieghevoli solitamente si pensa a Samsung che sembra essere il produttore in vantaggio proprio in questo campo. Eppure ci potrebbero essere delle novità importanti da questo punto di vista con un "outsider" pronto a svelare al mondo intero uno smartphone "pieghevole". Parliamo in questo caso di ZTE che secondo le ultime indiscrezioni ma soprattutto secondo quanto visto da un'immagine rubata sembra pronta a portare al mondo il primo device con possibilità di essere letteralmente "addoppiato".

Il suo nome dovrebbe essere ZTE Axon M, anche se il nome in codice sembra essere Axon Multy, ma più che il nome chiaramente l'interesse è tutto focalizzato sul suo design e sull'innovazione che lo smartphone è pronto ad ottenere. Sì, perché in questo caso il nuovo device dell'azienda oltre ad avere un classico display frontale potrebbe garantire anche un ulteriore display secondario apribile pronto ad ampliare lo smartphone in un tablet.

A livello tecnico i due display dovrebbero possedere risoluzioni Full HD con una diagonale totale di 6.8 pollici ed una risoluzione, sempre totale, di 1.920x2.160 pixel. Questo chiaramente avrebbe un vantaggio notevole in termini di usabilità visto che il device permetterebbe di ottenere uno smartphone dalle dimensioni normale quando ripiegato per poi avere la possibilità di uno schermo ben più ampio una volta aperti i due pannelli.

Nessuna informazione per quanto riguarda l'hardware inserito ma anche nessuna informazione per quanto concerne il tipo di progettazione che è stata fatta su questo nuovo device di potremo sapere molto di più in futuro grazie alla conferenza che si terrà il prossimo 17 ottobre a New York. Chissà se ZTE è pronta a rivoluzionare il mercato degli smartphone per come lo conosciamo oggi e se chiaramente sarà capace di farlo prima di Samsung?