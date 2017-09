ZOJI Z8: ecco il nuovo smartphone ''rugged'' di HOMTOM per veri duri

Inutile girarci intorno ma questo 2017 almeno per quanto concerne i produttori cinesi è l'anno degli smartphone "rugged" ossia quei terminali capaci di resistere alle intemperie ma anche ad acqua e polvere. Ecco che tra i vari produttori fa capolino anche HOMTOM che in questo caso presenta il nuovo ZOJI Z8 un robusto smartphone pronto a dettare legge in questo campo dopo il rilascio di altri due modelli Zoji Z6 e Z7 che nel secondo trimestre di quest'anno hanno senza dubbio interessato gli utenti. Il nuovo modello Z8 è frutto di una lavorazione artigianale sofisticata e di un processo impegnativo che ha permesso di ottenere un design innovativo ispirato al cavaliere nero "Darth Vader" nel film "Star Wars".

Conosciamo tutti il cattivo Darth Vader di Star Wars ebbene il nuovo Zoji Z8 vuole in qualche modo riprendere l' armatura nera, il casco ma anche il mantello che scorre lungo la schiena del cattivo e la sciabola di luce che ha sempre affascinato il mondo degli appassionati della saga. A livello di design dunque in HOMTOM hanno cercato di rendere unico il nuovo Zoji Z8 con bordi minimali ma eleganti. Ogni singolo pulsante è stato pensato per rendere lo smartphone assolutamente comodo da usare ma dandogli quel qualcosa di originale nel vederlo. Ecco che la presenza di una cornice in alluminio a formare una vera e propria vena sul corpo del telefono fanno del nuovo Z8 un device sicuramente interessante anche a livello estetico.

Diverse le colorazioni scelte dall'azienda per il device che spazieranno al classico nero al verde non tralasciando anche una colorazione quanto mai appariscente arancione che potrà risultare interessante a chi adora mettere in risalto il proprio smartphone. A livello di resistenza è inevitabile vedere come ogni bordo del telaio sia rivestito con inserti in metallo lucido belli da vedere ma anche resistenti da usare. I pulsanti laterali sono realizzati con lega tramite un processo di produzione CNC e tecnologia di ossidazione speculare.

La back cover posteriore e il telaio laterale sono tutti progettati con una precisa elaborazione progettuale. Lo Zoji Z8 è uno smartphone "rugged" e per questo possiede la certificazione IP68 che permetterà dunque di utilizzarlo anche in acqua come anche nella polvere senza alcuna preoccupazione che si possa rovinare. Resistenza importante anche ai graffi con la presenza di un Gorilla Glass 4 che difficilmente potrà essere scalfito.

Quali le specifiche tecniche dello smartphone? Il nuovo Zoji Z8 possiede un processore MediaTek MT6750 Octa-Core con Cortex-A53 e clock fino a 1,5GHz, una scheda grafica Mali T860 MP2 quindi 4GB di RAM ed uno storage interno di 64GB che potrà essere ampliato con l'inserimento di una MicroSD fino a 128GB. A livello di display possiede un pannello da 5 pollici dalla risoluzione HD ed una batteria da ben 4.250 mAh che potrà garantire una giornata intera permettendo addirittura di ricaricare altri smartphone.

A livello multimediale presente una fotocamera principale risulta da 16 megapixel mentre quella frontale è da 8 MP. Presenti diverse modalità di scatto ma anche la ormai famosa modalità "bellezza" per migliorare gli aspetti dei propri selfie. Da non sottovalutare anche le altre modalità di scatto come la ripresa panoramica, l'HDR e l'Auto-focus.

Il nuovo HOMTOM Zoji Z8 viene venduto su AliExpress ad un prezzo decisamente interessante di ''soli'' 150.53€ direttamente a questa pagina. Per ottenere ulteriori informazioni in merito al nuovo device è possibile andare nella pagina ufficiale dell'azienda, ma anche seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook di Zoji o su quella di Instagram.