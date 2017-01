Zenfone AR è il primo smartphone per la realtà aumentata

ZenFone AR è un prodotto molto particolare nella famiglia di smartphone ZenFone di Asus: si tratta infatti del primo dispositivo dell'azienda taiwanese che è pensato per la realtà aumentata, sviluppato in collaborazione con Google all'interno dell'ecosistema Google Tango.

Cuore di questo prodotto è la presenza di 3 fotocamere nella parte posteriore, grazie alle quali è possibile gestire le tecniche di motion tracking, di area learning e di depth perception che sono alla base dell'integrazione con realtà aumentata di quanto catturato dalla fotocamera principale con un sensore da 23 Mpixel.

Le caratteristiche tecniche di questo prodotto prevedono uno schermo da 5,7 pollici di diagonale con risoluzione WQHD di 2.560x1.440 pixel, con un rapporto del 79% tra schermo e superficie dello smartphone. Il SOC scelto da Asus pr ZenFone AR è il modello Snapdragon 821 di Qualcomm, specificamente ottimizzato per l'utilizzo con Tango.

Asus ZenFone AR è il primo smartphone dotato di ben 8 Gbytes di memoria di sistema, quantitativo che è presumibilmente richiesto dal tipo di elaborazioni di realtà aumentata per le quali questo smartphone è stato sviluppato. Non manca un sistema di raffreddamento custom per il SOC Snapdragon 821, che Asus indica con il nome di Vapor Cooling e che riteniamo implichi la presenza di una heatpipes così come pare dall'immagine mostrata durante la presentazione.

Zenfone AR verrà reso disponibile sul mercato nel corso del secondo trimestre 2017; al momento attuale l'azienda non ha ancora comunicato il prezzo al quale verrà proposto questo terminale tantomeno i mercati nei quali sarà inizialmente proposto.