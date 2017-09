ZenFone 4 da poco annunciati, ma già si guarda a ZenFone 5

ASUS ha appena presentato i terminali della famiglia ZenFone 4, dei quali abbiamo parlato a questo indirizzo, ma già giungono indiscrezioni sulla prossima generazione di smartphone dell'azienda asiatica indicati con il nome di ZenFone 5. Nulla di confermato ufficialmente, sia chiaro, ma la tempistica di marzo 2018 per il lancio di questi nuovi smartphone così come indicato dal sito Digitimes pare non così fuori portata.

ASUS del resto, stando alla fonte, ha beneficiato di vendite positive e in crescita con i terminali della famiglia ZenFone 3 in varie regioni europee, Italia compresa. Per questo motivo le aspettative circa le vendite dei modelli ZenFone 4 appena annunciati sono molto elevate, volendo sfruttare il positivo momento di interesse per questi prodotti da parte del mercato.

ASUS prevede che il quarto trimestre 2017 permetterà alla divisione smartphone di ottenere un profitto interno; le aspettative sono che per il quarto trimestre 2018 l'azienda sarà parte del gruppo di 7 produttori di smartphone globali in grado di ottenere profitto dalle vendite dei propri dispositivi.



ASUS ZenFone Selfie Pro

Vedremo quindi ZenFone 5 al debutto nel corso della primavera? L'ipotesi è tutt'altro che azzardata nel complesso, soprattutto pensando alla volontà di ASUS di spingere al meglio per la stagione di vendite natalizia la gamma ZenFone 4 per introdurre la nuova famiglia da posizionare sul mercato per l'estate. Da debutto ufficiale a disponibilità presso i rivenditori passa tuttavia sempre un certo lasso di tempo nel settore degli smartphone: non stupiamoci quindi se un annuncio della gamma ZenFone 5 a Marzo dovesse implicare una commercializzazione solo nel corso dell'estate.