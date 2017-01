YouTube, in arrivo la funzione ''share''. Permetterà di condividere i video in modo più semplice e veloce

Google Canada ha rilasciato per i propri utenti una nuova funzionalità che permette all'applicazione YouTube di diventare più social rispetto a quanto non lo sia già adesso. Sì perché grazie alla nuova funzionalità "Share" sarà possibile per gli utenti condividere i video con alcuni propri contatti con cui oltretutto si potrà anche conversare tramite un'apposita chat.

Dal video promo è possibile osservare il funzionamento della nuova caratteristica dell'app YouTube che risulta oltremodo semplice e realmente immediata. L'utente, infatti, potrà condividere un video in osservazione direttamente con un nuovo tasto che lo rimanderà direttamente ad una lista dei propri contatti. Selezionati questi ultimi si creerà automaticamente una specifica chat in cui tutti gli utenti presenti potranno interagire tra di loro proprio come una qualsiasi chat di messaggistica.

La nuova funzionalità era stata posta in sperimentazione già da qualche mese solo per alcuni selezionati utenti e da oggi, Google, ha dichiarato di aver scelto il Canada come primo paese in cui lanciare ufficialmente il nuovo "Share" di YouTube. Perché il Canada? L'azienda di Mountain View ha constatato che i canadesi sono leader mondiali quando si tratta di condivisione tramite smartphone o tablet e riescono a raggiungere addirittura quote superiori al 15% rispetto a tutti gli altri utenti sparsi per il mondo.

Proprio per questo Google ha deciso di "premiarli" e di permettere a loro di utilizzare in prima assoluta la nuova funzionalità di "Share". Sarà, in questo caso, presente nelle loro applicazioni una nuova scheda che permetterà di condividere e vedere ogni condivisione effettuata. La scheda, che sarà presente sia su smartphone Android che su iOS, renderà immediata la visualizzazione di ogni chat creata e dunque semplice sarà anche riprendere la conversazione con i propri contatti. YouTube dunque cerca di diventare sempre più social e lo fa permettendo agli utenti di interagire tra di loro conversando chiaramente sui video.