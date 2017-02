YouTube attiva le dirette da mobile per tutti i canali con almeno 10.000 utenti

La storia insegna come YouTube sia stata la prima piattaforma a portare lo streaming video per gli utenti con un canale attivo. Questo ha permesso a chiunque di realizzare delle dirette con i propri iscritti, senza limite di utenti ed anticipando dunque i vari Facebook, Periscope o anche Instagram. L'unica nota negativa era quella di non poter realizzare gli streaming dai propri smartphone ma solo dalla piattaforma Web. Una mancanza che Google ha voluto aggiungere al momento ai canali con almeno 10.000 utenti iscritti ma che porterà a breve anche a chi possiede meno spettatori.

Uno degli obiettivi più importanti per noi di YouTube è trovare modi nuovi che permettano ai creator e ai fan di interagire, fra loro e con i video che guardano. Ecco perché supportiamo la diretta streaming fin da quando...beh, fin da prima che Beyoncé avesse un figlio, addirittura dal 2011! Nel 2016 abbiamo assistito alle dirette streaming politiche più seguiti di sempre, i dibattiti presidenziali USA, e lanciato per la prima volta al mondo il supporto gratuito per streaming 360° con video 4k.

E adesso? Oggi annunciamo la nuova funzionalità per la diretta streaming da dispositivi mobili, disponibile per tutti i creator con più di 10.000 iscritti (per tutti gli altri la funzionalità sarà disponibile a breve!). Questo lancio mette tutta la forza della diretta streaming a disposizione di centinaia di migliaia di creator di talento e dà loro un modo ancora più spontaneo e diretto di condividere i loro pensieri, le loro vite e la loro creatività.

Una novità decisamente importante per tutti i canali che magari avrebbero voluto trasmettere live da qualche evento o magari da qualche presentazione ma che non potevano, avendo la restrizione delle trasmissioni solo ed esclusivamente da Web. In questo caso tutti coloro che saranno abilitati alle live da mobile potranno utilizzarle semplicemente attivando il pulsante rosso che comparirà nell'applicazione del proprio smartphone o tablet. In questo caso le dirette potranno essere estese a tutto il proprio pubblico o anche ad un numero ristretto di persone tramite l'invio di un link.

Durante la riproduzione della live tutti gli spettatori potranno interagire con il creatore del video tramite una "Super Chat" dove sarà possibile addirittura "promuovere" a pagamento il proprio commento ponendolo in risalto rispetto agli altri. Interessante il fatto che al termine della diretta, il video realizzato, verrà completamente salvato ed archiviato sul canale proprio come se fosse un video caricato con le classiche modalità di YouTube dunque con possibilità per l'utente di modificarlo.

Un nuovo capitolo nel portare la potenza dei video in diretta ai creatori ovunque. Presto metteremo la potenza di YouTube live streaming nel palmo delle tue mani. YouTube Mobile live streaming sarà direttamente nell'app mobile di YouTube. Non avrete bisogno di aprire qualsiasi altra cosa, basta premere il grosso pulsante rosso di cattura proprio lì in un angolo, prendere o selezionare una foto da utilizzare come miniatura, e si può trasmettere in diretta ai tuoi fan e chattare quasi in tempo reale.