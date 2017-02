YouTube aggiornata su iPhone e iPad (v12.03): ecco le novità

Il team di sviluppo mobile di YouTube ha finalmente capito che sbloccare l'iPhone o l'iPad ogni volta in cui bisogna controllare la riproduzione video con un dispositivo esterno può essere un'operazione frustrante. Un nuovo aggiornamento dell'applicazione corregge questo problema, consentendo di gestire la riproduzione dalla schermata di blocco quando l'app trasmette il video su dispositivi come Chromecast, Smart TV o console da gioco.

YouTube per iOS arriva adesso alla versione 12.03 che aggiunge i controlli per la riproduzione sulla schermata di blocco: da qui è possibile mettere in pausa il video, attivare la riproduzione, passare al video successivo o a quello precedente, tutte operazioni che sono adesso disponibili durante la trasmissione del contenuto anche all'interno del Control Center o con un Apple Watch abbinato. Una funzione già presente su Android e che adesso raggiunge finalmente anche App Store.

Riportiamo di seguito il changelog ufficiale rilasciato da Google, liberamente tradotto in italiano:

Gestisci i video dalla schermata di blocco anche quando vengono trasmessi su dispositivi Chromecast, Smart TV, console da gioco, o qualsiasi altro dispositivo da salotto

Introdotti i controlli Play / Pausa, Precedente / Successivo e quelli del volume nella schermata di blocco e nel Control Center



Durante la trasmissione dei contenuti accedi ai controlli anche via un Apple Watch abbinato

Come da prassi su mobile, il team di sviluppo continua ad aggiornare l'applicazione introducendo progressivamente nuove funzionalità. Poche settimane fa infatti YouTube per iOS aggiungeva il supporto per la risoluzione 1440p anche nei dispositivi con display non compatibili, come ad esempio gli iPhone standard da 4,7" (6, 6S, 7). L'aggiornamento verrà applicato automaticamente sui dispositivi che hanno già l'app installata, ma può essere forzato anche via App Store.