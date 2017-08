Yotaphone 3 in arrivo il prossimo 23 agosto. Ecco le specifiche dello smartphone con display E-Ink

Lo Yotaphone è l'unico smartphone in possesso di un secondario display con tecnologia E-Ink ossia capace di ottenere autonomie decisamente importanti. Un prodotto che ha visto due generazione in passato e che ora sembra pronto a regalare al pubblico una terza versione con specifiche tecniche interessanti soprattutto visto il prezzo al quale si vocifera potrà essere venduto.

Le indiscrezioni infatti sul nuovo Yotaphone 3 parlano di uno smartphone caratterizzato da un display principale AMLOED da 5.5 pollici con risoluzione Full HD. A questo display però si aggiungo, da caratteristica dello Yotaphone, un display secondario con tecnologia E-Ink da 5.2 pollici e chiaramente posizionato nella parte posteriore dello smartphone e capace di essere usato in alternativa a quello principale in situazioni particolari. A tutto questo vi è da aggiungere un processore Qualcomm Snapdragon 625 corredato da ben 4GB di RAM e da uno storage interno da 64GB o da 128GB in base alla versione scelta.

A livello multimediale lo Yotaphone 3 possederà poi una fotocamera principale da 13MP che dovrebbe permettere scatti comunque di buona qualità e soprattutto dei seflie di ottima fattura grazie alla presenza di una cam anteriore da 12MP. Le altre connettività parlano di porta USB Type-C, supporto al Dual SIM e chiaramente la presenza di Android 7.0 Nougat personalizzato dall'azienda con un'interfaccia grafica YOTA OS 3.0 capace appunto di poter utilizzare nel miglior modo possibile anche il display con pannello E-Ink.

Il nuovo Yotaphone 3 verrà presentato per il mercato asiatico il prossimo 23 agosto e vedrà una doppia versioni con colorazioni bianche e nere ad un prezzo di poco più di 300 euro per il modello con 64GB di memoria interna e 395 euro per 128GB di ROM per la colorazione bianca. Mentre quella nera vedrà un sovrapprezzo con costi di 312 euro per la versione base con 64GB e di 408 euro per quella da 128GB. Come sempre avvenuto anche per questa terza generazione Yotaphone dovrebbe giungere a posteriori anche sul mercato italiano magari con una sola versione.