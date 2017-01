Yotaphone 2, Xiaomi Mi Max e altri smartphone scontatissimi su TomTop

È ormai difficile destreggiarsi nella selva dei dispositivi Android, soprattutto se consideriamo gli ormai ottimi prodotti dei brand cinesi. I prodotti dell'estremo Oriente si caratterizzano per un rapporto qualità-prezzo molto invitante, che diventa ancora più interessante se si considerano le varie proposte dei vari rivenditori online. Fra questi spicca TomTop, che in queste ore propone quattro smartphone con caratteristiche tecniche diverse, ma tutti accomunati dallo stesso leitmotiv: il prezzo è assolutamente ottimo in relazione ai contenuti tecnici integrati.



YotaPhone 2

Il primo dispositivo è YotaPhone 2, dispositivo parecchio noto per disporre di due display separati. Il primo, quello principale, è un AMOLED da 5 pollici a risoluzione Full HD, mentre sul retro troviamo un secondo display always-on dotato di tecnologia e-ink. È proprio il pannello e-ink la peculiarità dello smartphone, dal momento che consente di mantenere notifiche e informazioni sempre su schermo senza impattare sull'autonomia dello smartphone. YotaPhone 2 integra uno Snapdragon 800 con 2GB di RAM e 32GB di ROM, ha una fotocamera da 8 megapixel e una batteria da 2.500 mAh. Il prezzo su TomTop è di 114,95 € spedito dalla Germania.



Xiaomi Mi Max

Salendo leggermente di prezzo troviamo il modello Xiaomi Mi Max, prodotto dalla cosiddetta Apple d'Oriente. La società si contraddistingue per modelli estremamente interessanti che hanno catturato l'attenzione degli appassionati e degli intenditori. Il modello Mi Max fa uso di uno enorme display da 6,44 pollici con vetro con angoli arrotondati, un processore Qualcomm Snapdragon 650 esa-core, 2GB di RAM e 16GB di storage espandibili. La batteria è da 4.850 mAh, mentre la fotocamera principale ha un sensore da 16 megapixel. Anche Xiaomi Mi Max è Dual-SIM; è venduto al prezzo di 156,03 euro, ma per questo modello la spedizione è gestita dalla Cina.



Oukitel C4

Di tutt'altra specie il terzo modello: si tratta di Oukitel C4, dispositivo che costa solamente 59,59€ spedito dalla Germania. Il display, definito ad alta luminosità, ha una diagonale da 5 pollici e supporta la risoluzione nativa HD (1280x720). Sotto la scocca integra un SoC MediaTek MTK6737 da 4-core, con 1GB di RAM e 8GB di storage espandibile via micro-SD. La fotocamera è da 8 megapixel, mentre la batteria da 2.000 mAh può essere rimossa per dilungare l'autonomia operativa. Si tratta naturalmente di uno smartphone essenziale e che obbliga a qualche compromesso, ma ad un prezzo del genere non possiamo volere molto di più.



UMi Max

L'ultimo modello è UMi Max, che intende offrire un'esperienza d'uso tipica di un top di gamma ad un prezzo infinitamente inferiore. Il display è da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, mentre i pixel vengono animati da un processore MediaTek Helio P10 da 8-core a 64bit. La RAM integrata è da 3GB, mentre per lo storage abbiamo a disposizione 16GB espandibili. La batteria è da 4000mAh, mentre la fotocamera posteriore utilizza un sensore da 13 megapixel. Non manca il supporto al Dual-SIM e il fast charge, così come una scocca tutta in alluminio. UMi Max è proposto a soli 147,19€ spedito dal magazzino tedesco, un prezzo che riteniamo molto interessante.

Di seguito riportiamo i link per acquistare i 4 smartphone su TomTop: