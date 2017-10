Xiaomi rompe il record: 10 milioni di unità consegnate in un solo mese

Xiaomi è un produttore cinese che sta riscuotendo un enorme successo anche in Europa, nonostante non sia presente ufficialmente sul Vecchio Continente. I prodotti della compagnia sono talmente ben fatti che sono veramente tanti gli importatori disposti a venderli anche nei nostri mercati, e sono tanti anche gli utenti disposti a comprarli nonostante i rischi di una garanzia non ufficiale e di traduzioni a volte dalla qualità altalenante. I prezzi sono, però, davvero invitanti.

E, proprio per questo, non è una grande sorpresa il nuovo record annunciato dal CEO Lei Jun su Weibo. Secondo il dirigente della compagnia Xiaomi ha terminato il Q2 2017 con un totale di 23,2 milioni di unità e la quinta posizione in termini di vendite globali nel settore degli smartphone. Lo scorso mese la compagnia è riuscita a consegnare ben 10 milioni di dispositivi, per la prima volta all'interno della sua carriera non di certo lunghissima, ma pregna di soddisfazioni.

Ha giocato un ruolo importante in questo risultato il mercato indiano, con il 10% dei dispositivi della società consegnati nel mese di settembre che sono stati venduti nel paese sud-asiatico nel giro di solamente due giorni. Come? Grazie a Diwali, la "festa delle luci" indiana in cui sommariamente si celebra la vittoria del bene sul male. Sono stati determinanti anche i nuovi dispositivi rilasciati dalla compagnia, Xiaomi Mi A1 con interfaccia stock Android e Xiaomi Mi Note 3.

I nuovi risultati annunciati da Xiaomi rendono piuttosto semplici le previsioni su base annuale della compagnia, che dovrebbe siglare un buon boost nelle vendite rispetto all'anno scorso. Nel 2016 Xiaomi aveva consegnato 58 milioni di unità, un valore in calo rispetto al volume di consegne del 2015 pari a 70 milioni.

