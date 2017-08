Xiaomi Redmi Note 5A ufficiale: selfie da 16 MP, MIUI9, prezzo basso

Xiaomi Redmi Note 5A è stato ufficializzato nelle scorse ore, ed è un altro dispositivo cinese dal prezzo molto basso, orientato agli amanti dei selfie che vogliono spendere il minimo possibile per ottenere autoscatti di qualità. Il nuovo smartphone implementa un design che non si discosta molto dai canoni stilistici della famiglia Redmi e viene proposto in due varianti differenti fra cui solo quella al top della gamma potrà disporre della fotocamera frontale da 16 MP. Ma andiamo con ordine.

La versione di base utilizza il processore Qualcomm Snapdragon 425 quad-core con 2 GB di RAM e 16 GB di storage integrato, mentre quella "top" può avere sia 3 GB di RAM e 32 GB di storage che 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Entrambi i modelli hanno storage espandibile con slot dedicato e una fotocamera posteriore da 13 MP con obiettivo f/2.2, auto-focus PDAF e un flash LED. La versione base integra una fotocamera frontale da 5 MP con obiettivo f/2.0, mentre i modelli da 3 e 4 GB sfruttano la fotocamera da 16 MP.

Questa viene abbinata ad un flash "soft light" specifico per i ritratti e ad un obiettivo f/2.0 con ampio campo di visione da 78,4° e funzionalità software per rendere i soggetti "più belli" in tempo reale, quindi anche durante le videochiamate. Entrambi i moduli frontali possono registrare video alla risoluzione massima Full HD (1080p) a 30 fps. Il display è in ogni caso un LCD IPS da 5,5 pollici luminoso (450nit) a risoluzione HD (720p) con il 70% di gamut sullo standard NTSC.

Il tutto viene alimentato da una batteria da 3.080 mAh, stipata all'interno di una scocca disponibile nei colori champagne gold, rose gold e platinum silver grey. Lato software, infine, troviamo la MIUI 9, l'ultima versione dell'ottima ROM custom proprietaria basata su Android 7.0 Nougat. Ma naturalmente è il prezzo a rendere questo prodotto molto interessante: Redmi Note 5A è disponibile in Cina a circa 89, 115 e 150 Euro (al cambio attuale) per le tre versioni.

Lo smartphone non arriverà mai ufficialmente in Italia, tuttavia verrà probabilmente venduto dai soliti rivenditori cinesi che si occuperanno in via diretta dell'importazione.