Xiaomi Redmi Note 4X e Mi Wifi in offerta su Lightinthebox con sconti fino al 66%

Il famoso portale di vendite Lightinthebox ha deciso di scontare alcuni prodotti Xiaomi per un periodo di tempo limitato permettendo dunque a chiunque di acquistarli ad un prezzo decisamente scontato rispetto a quello di listino. In questo caso parliamo di due prodotti Xiaomi di cui uno lo smartphone per eccellenza del rapporto qualità/prezzo: lo Xiaomi Redmi Note 4X che viene venduto ad un prezzo di soli 119.84€. Il secondo è invece l'amplificatore Mi WiFi che viene venduto ad un prezzo di soli 6.01€.

Per quanto riguarda lo Xiaomi Redmi Note 4X come dicevamo è senza dubbio uno smartphone dal grande rapporto qualità/prezzo sia per le sue specifiche tecniche sia per quanto riguarda il design e i materiali con il quale risulta costruito. In questo caso lo smartphone possiede un display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) incastonato in un corpo realizzato completamente in alluminio. Al suo interno presente un processore Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core da 2.0 GHz coadiuvato da 3GB di RAM e da uno storage interno di 32GB che potranno comunque essere espansi con una MicroSD fino a 128GB. A livello multimediale presente una fotocamera da 13MP al posteriore mentre per i selfie una fotocamera da 5MP. Batteria da ben 4.100 mAh che grazie anche alla presenza di una MIUI sempre ottimizzata al massimo da Xiaomi permette di ottenere ottime autonomie.

Lo Xiaomi Redmi Note 4X viene venduto ad un prezzo di 119.84€ direttamente a questa pagina sul portale di Lightinthebox.

Per quanto riguarda invece l'amplificatore Xiaomi Mi WiFi altro non è che un dispositivo capace di aumentare la potenza del segnale del proprio WiFi di casa permettendo una potenza addirittura di 300 mbps. In questo caso la compattezza del dispositivo la fa da padrone visto che risulta pesante solo 30 grammi e dunque può essere trasportato in ogni dove. Oltretutto non è necessario cambiare l'hotspot per raddoppiare il segnale del WiFi e altro non è che un plug and play quindi non necessita di alcuna installazione. In questo caso oltretutto la versione venduta è quella inglese quindi è possibile utilizzare sul proprio smartphone l'applicazione sviluppata da Xiaomi e tradotta in inglese senza dunque avere alcun problema di lingua.

Lo Xiaomi Mi WiFi viene venduto ad un prezzo incredibile di soli 6.01€ in sconto del 66% rispetto al prezzo di listino che era di 17.69€.