Xiaomi pronta a presentare il suo primo processore proprietario. Pinecone in arrivo il 28 Febbraio

Xiaomi presenterà il suo primo SoC proprietario il prossimo 28 Febbraio. L'invito è ufficialmente giunto a molte testate giornalistiche e l'azienda cinese sembra dunque pronta a seguire quello che solo due altri produttori di smartphone hanno fatto al momento ossia Samsung e Huawei, l'una con il suo Exynos e l'altra con l'ormai famoso HiKirin Silicon. Sappiamo bene che ad oggi Xiaomi ha sempre utilizzato processori di terze parti dai vari Snapdragon di Qualcomm ma anche ai vari MediaTek. Il salto di qualità però che l'azienda voleva fare era proprio quello di realizzare un processore proprietario che potesse esimersi dalla richiesta ad altri e dunque abbassare, se possibile, ancora di più i costi di produzione degli smartphone.

Dal prossimo 28 febbraio dunque l'azienda cinese potrà farlo. Sì perché l'evento fissato porta il nome di Pinecone che altro non è che il nome in codice del nuovo componente principale dei futuri smartphone dell'azienda. Il primo SoC targato Xiaomi dunque è pronto per essere svelato al mondo intero e se le indiscrezioni parlano bene, il suo debutto potrebbe arrivare presto nel nuovo Xiaomi Mire, il primo smartphone proprio con il SoC Pinecone.

A livello tecnico purtroppo le informazioni sul nuovo processore sono davvero poche. Le indiscrezioni comunque parlano di una CPU che dovrebbe porsi in una fascia medio bassa almeno secondo alcuni benchmark emersi nell'ultimo periodo. E' chiaro che per Xiaomi la realizzazione di un proprio processore non è cosa da poco soprattutto per la sua "giovane" età e per tutto quello che comporta la realizzazione di una componente così importante per uno smartphone. Nessuna informazione neppure in merito allo smartphone Meri che, a differenza di quello che solitamente accade con i prodotti Xiaomi, è stato avvistato in rete da ormai molto tempo sintomo che lo stesso fosse essenzialmente uno smartphone da prova proprio per il nuovo processore Pinecone.

Non rimane che attendere dunque l'evento del prossimo 28 febbraio che avverrà in quel di Pechino, al National Convention Center di Beijing dove, immaginiamo, l'alta dirigenza dell'azienda cinese arriverà per mostrare al mondo intero di cosa è davvero capace Xiaomi, la quale nell'ultimo periodo sta vivendo un leggero calo di vendite rispetto al passato sintomo che anche per l'azienda è arrivato il momento di cambiare rotta e puntare su qualcosa di nuovo.