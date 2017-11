Xiaomi Mi6 in offerta a 329,87 Euro su Lightinthebox

Il cuore è il processore Qualcomm Snapdragon 835 da 2,45GHz, racchiuso in uno chassis in alluminio e vetro, con displau da 5,15 pollici in risoluzione Full HD e una batteria da 3350mAh con supporto alla ricarica rapida. Stiamo parlando dello smartphone Xiaomi Mi 6, un terminale dalle buone caratteristiche che può risultare una valida alternativa ai modelli di brand più blasonati, e ad un prezzo maggiormente accessibile.

Sull'e-shop Lightinthebox viene proposta la versione da 64GB di storage al prezzo di 329,87 Euro, davvero molto invitante per uno smartphone con queste caratteristiche. Oltre a quanto indicato poco sopra, Xiaomi Mi 6 offre una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con aperture di f2.6 e f1.8, una fotocamera frontale da 8 megapixel, l'alloggiamento per due schede nano-SIM e il sensore di impronte digitali.

Una seconda proposta interessante su Lightinthebox è lo smartphone JESY J9S, soluzione "corazzata" da 5,5 pollici e certificata IP68 per la resistenza a spruzzi e polvere. Basato su SoC octa-core Mediatek MT6755M da 2,0GHz, lo smartphone mette a disposizione 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio di archiviazione, espandibili con ulteriori 128GB grazie allo slot memoria. La fotoamera posteriore è da 16 megapicel, mentre quella frontale per videochiamate e selfie è da 8 megapixel. Lo schermo ha risoluzione Full HD di 1920x1080 pixel.

Viene proposto al prezzo di 217,01 Euro, con il 51% di sconto rispetto al listino ufficiale. Lo smarthpone è provvisto di sistema operativo Android 7.0 e supporta le reti 4G B20, B7, B3 e B1.