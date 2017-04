Xiaomi Mi6 in arrivo in tre diverse versioni. Le confezioni di vendita indicano le specifiche tecniche

Il nuovo Xiaomi Mi6 è in arrivo ad Aprile e potrebbe essere presentato addirittura in tre diverse varianti che si differenzieranno per le specifiche tecniche dell'hardware ma anche e soprattutto per differenziazioni dimensionali. Mi6 e Mi6 Plus al momento sono le due versioni del top di gamma di Xiaomi di cui si hanno conferme grazie alla messa in rete della confezione di vendita riportante proprio le specifiche tecniche che possederanno al lancio. Le indiscrezioni però parlano anche di una terza versione da affiancare al modello base con specifiche leggermente differenti da quest'ultimo.

Lo scatto, condiviso su Weibo, permette dunque di scoprire con certezza quale sarà la configurazione dei nuovi Mi6 e Mi6 Plus che Xiaomi ha progettato e realizzato in questi ultimi mesi. La versione base dello smartphone, ossia il Mi6, sarà caratterizzata da un display da 5.15", di cui però non viene menzionata la risoluzione, quindi sarà presente il potente Snapdragon 835 di Qualcomm, 3GB di RAM, 64GB di memoria interna probabilmente espandibile con una MicroSD, batteria da 3.200 mAh ed un comparto multimediale caratterizzato da una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel.

Le specifiche della versione Plus invece sembra indirizzarsi su di un prodotto davvero impressionante con un display sempre da 5.15", il nuovo Qualcomm Snapdragon 835 con frequenza di clock da 2.45 GHz, ben 6GB di RAM, 128GB di memoria interna ed una batteria da 4.000 mAh. Ciò che sembra impressionare è soprattutto il comparto multimediale con la presenza di una fotocamera al posteriore da 30 megapixel chiaramente dotata di stabilizzatore ottico di immagine ed una fotocamera anteriore da 8 megapixel che dunque permetterà selfie di un certo rilievo.

L'evento di presentazione del nuovo Xiaomi Mi6 è previsto per l'11 aprile ed è chiaro che risulta essere uno dei più attesi di questo inizio 2017 dopo gli arrivi sul mercato dei maggiori top di gamma delle altre aziende durante e dopo il MWC di Barcellona. Xiaomi deve ristabilire la fiducia dei suoi utenti che negli ultimi tempi sembra essere scemata fortemente forse per l'introduzione di troppi smartphone da parte dell'azienda o forse per la qualità non eccelsa di alcune componenti come ad esempio le fotocamere.