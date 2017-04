Xiaomi Mi6 è ufficiale: il nuovo top di gamma con Snapdragon 835 e versioni in ceramica

Il nuovo Xiaomi Mi6 è finalmente ufficiale. L'azienda cinese lo ha presentato da pochi minuti durante uno specifico evento in cui sono state dettagliate le singole specifiche tecniche di un prodotto che vuole concorrere con i grandi del momento soprattutto per un rapporto qualità prezzo che in pochi potranno realizzare. Xiaomi punta molto al nuovo Mi6 e se esteticamente le modifiche non sono rivoluzionarie di certo il suo comparto tecnico è di ultima generazione ma soprattutto, l'azienda cinese, inserisce alcune caratteristiche che potrebbero renderlo unico nel panorama degli smartphone odierni.

Innanzitutto partiamo dal design. Il nuovo Xiaomi Mi6 si caratterizza per una scocca realizzata completamente in vetro curvo 3D che presente in tutti i quattro lati del device lo rendendo elegante, di sicuro impatto e soprattutto premium proprio come vogliono gli utenti di questi tempi. Presente anche una cornice in metallo che, a detta di Xiaomi, è il risultato di un processo di lucidatura a 40 ripetizioni rendendolo un blocco unico con il vetro. E' chiaro che l'azienda cinese deve "combattere" i design futuristici dei vari Galaxy S8 di Samsung in primis e per questo cerca di raggiungere la massima qualità con una lavorazione ed un assemblaggio da primato.

Anteriormente è presente un display da 5.15 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080pixel). Xiaomi si mantiene cauta sulla risoluzione ma cerca di raggiungere il massimo con un valore di luminosità mai visto ad oggi su di uno smartphone. Parliamo infatti di ben 600 nits che permetteranno agli utenti di visionare i contenuti multimediali o magari anche di navigare sempre in condizioni ottimali da questo punto di vista. Oltretutto durante l'evento è stato specificato come il display risulti fedele a livello cromatico con una forte riduzione delle emissioni di luce blu.

A livello tecnico il nuovo Xiaomi Mi6 possiede il nuovo Snapdragon 835 di Qualcomm accompagnato in questo caso dalla scheda grafica Adreno 540 e 6GB di RAM LPDDR4 che verranno affiancate da uno storage da 64GB o da 128GB. Interessante osservare la presenza di una connettività di primissimo ordine con un modulo Dual Wi-Fi ma anche il 4G VoLTE quindi il Bluetooth 4.2, il GPS Glonass ma anche NFC. Presente una batteria di tutto rispetto da 3.350 mAh che dovrebbe permettere di raggiungere buone autonomie vista la presenza soprattutto di un display Full HD ma anche della nuova interfaccia grafica MIUI basata su Android 7.1.1 Nougat.

A livello multimediale presente una doppia fotocamera al posteriore che sembra fare il verso ad Apple e al proprio iPhone 7 Plus. In questo caso infatti Xiaomi pone un primo sensore da 12MP con stabilizzatore ottico dell'immagine ed un secondo sensore sempre da 12MP ma telephoto ossia con una lunghezza focale maggiore e pronto a realizzare uno zoom ottico a 2X. Tutto questo oltre a permettere scatti di qualità darà la possibilità all'utente di registrare video fino a risoluzioni massime di 4K. Frontalmente invece presente una classica fotocamera da 8MP che chiaramente potrà anche registrare video oltre a fare foto. Infine lo smartphone viene corredato da un doppio speaker nella parte inferiore mentre non è più presente il foro per il jack da 3.5mm delle cuffie che dunque potranno essere utilizzate collegandole alla presa USB Type-C o tramite il Bluetooth o NFC.

Xiaomi Mi6 sarà disponibile in Cina dal prossimo 28 aprile in varie versioni. Sarà in vendita una versione con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna al prezzo di circa 340€ (2.499 yuan) ma anche una versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna al prezzo di circa 390€ (2.899 yuan). Più costosa la versione in ceramica che verrà proposta con 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna al prezzo di 405€ (2.999 yuan). Chiaramente tutti i prezzi probabilmente tenderanno ad aumentare in base allo store online in cui verrà venduto il nuovo Mi6 di Xiaomi che sappiamo ancora non vende direttamente sul nostro mercato.