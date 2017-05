Xiaomi Mi6 da 64 e 128 GB di storage in offerta limitata su TomTop

Xiaomi è un nome che si è fatto strada fra i colossi blasonati unendo grandi doti tecniche a prezzi assolutamente da capogiro. Fa fede a queste caratteristiche il nuovo flagship Xiaomi Mi6, smartphone con caratteristiche da fascia alta ad un prezzo pari a circa la metà rispetto alle soluzioni più blasonate. Il dispositivo fa uso delle migliori soluzioni tecniche ad oggi disponibili sul mercato, una personalizzazione software estremamente ottimizzata sul fronte delle prestazioni, e ottime soluzioni anche sul fronte del design. Il tutto a partire da 441,79 Euro su TomTop.

Xiaomi Mi6 è uno smartphone con display da 5,15 pollici a risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), vetro arrotondato ai bordi e cornici estremamente ridotte. Curato nell'estetica e nel design (in doppio vetro) in generale, il nuovo top di gamma cinese utilizza la più recente piattaforma mobile di Qualcomm, lo Snapdragon 835, dotata di otto core da massimo 2,45GHz. Le due versioni attualmente disponibili sul mercato sfruttano ben 6 GB di memoria RAM abbinati a 64 o 128 GB di storage integrato, purtroppo non espandibili attraverso schede di memoria esterne.

Il dispositivo è fra i primi a supportare il protocollo di connettività wireless Bluetooth 5.0, e sul fronte Wi-Fi non manca la compatibilità con reti ac con supporto per antenne MU-MIMO. Xiaomi Mi6 non supporta inoltre la banda 20 per il 4G LTE, utile con alcuni operatori italiani (Wind, in primis), assenza che potrebbe essere più o meno invalidante in base alla zona in cui ci si trova e all'attuale copertura con la banda specifica. Il tutto viene alimentato da una batteria da 3.350 mAh, che può essere ricaricata rapidamente via Quick Charge 3.0. Lo smartphone è dual-SIM.

Molto curato il comparto fotografico, con il modulo posteriore che si affida ad una ricercata soluzione a doppia fotocamera con sensori entrambi da 12 megapixel. I due moduli utilizzano obiettivi diversi, con una soluzione che ricorda quella di Apple con iPhone 7 Plus: il principale utilizza un obiettivo standard, con stabilizzazione dell'immagine, il secondario invece un obiettivo tele che garantisce uno zoom ottico da 2X. Sulla parte frontale ad occuparsi di selfie e videochiamate c'è un modulo con sensore da 8 megapixel con obiettivo ad apertura f/2.0.

Lo smartphone viene venduto in questi giorni ad un prezzo molto competitivo su TomTop: la versione da 64GB è posizionata a 441,79 Euro, mentre la variante da 128 GB costa al momento 529,21 Euro. Si tratta in entrambi i casi di offerte limitate a sole 50 unità e che si esauriranno al raggiungimento del traguardo fissato. Ma c'è ancora la possibilità di sfruttarle entrambe: al momento in cui scriviamo infatti sono stati venduti 16 Xiaomi Mi6 da 64GB e 10 unità da 128 GB.