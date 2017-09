Xiaomi Mi Note 3 ufficiale: ecco il nuovo smartphone ''simile'' a Mi6 ma con display da 5.5 pollici

Xiaomi vuole colpire il mercato degli smartphone con aggressività ancora maggiore. Ecco dunque che dopo aver presentato il nuovo e futuristico Xiaomi Mi MIX 2 mostra al proprio pubblico ufficialmente il nuovo Mi Note 3: un device dalle peculiarità decisamente interessanti che riprende il design dell'attuale Mi 6 ma che amplia la dimensione del display come anche altre specifiche tecniche che andiamo subito a ricapitolare.

Il nuovo Mi Note 3 di Xiaomi, infatti, possiede un display ampio da 5.5 pollici con risoluzione Full HD ossia di 1920 x 1080 pixel ma soprattutto con una luminosità massima di 550 nits. Interessante il fatto che il display cerchi di adattarsi alle esigenze moderne ossia eliminando il più possibile le cornici laterali e dunque proponendosi con un design bordereless anche se chiaramente solo ai lati. A livello hardware lo smartphone possiede un processore Qualcomm Snapdragon 660 con Otto Core Kryo 260 e clock fino a 2.2 GHz che viene coadiuvato da ben 6GB di RAM che di certo permetteranno all'utente di ottenere ottimi risultati nelle operazioni quotidiane soprattutto grazie alla forte ottimizzazione della MIUI.

A livello multimediale è presente una doppia fotocamera al posteriore con sensori entrambi da 12MP ma con un'ottica diversa ossia è presente un sensore grandangolare ed uno tele obbiettivo con zoom 2X. Presente la stabilizzazione ottica dell'immagine a 4 assi che permetteranno risultati migliori rispetto a quanto avviene con il Mi 6 almeno stando alle parole di Xiaomi e ai sample mostrati in conferenza stampa.

Per quanto riguarda invece la fotocamera anteriore parliamo di un sensore da 16MP capace di realizzare selfie luminosi e con l'applicazione di un filtro bellezza che ridurrà le imperfezioni dello scatto. Oltre a questo presente un sensore delle impronte digitali nell'anteriore, veloce e preciso addirittura con le dita bagnate, quindi una batteria da 3.500 mAh ed una porta USB Type-C. A tutto questo si aggiungono chiaramente il supporto alle reti internazionali e dunque non più solo limitate ai paesi dell'Asia.

Il nuovo Xiaomi Mi Note 3 viene previsto in 3 diverse varianti con configurazioni diverse. In questo caso abbiamo la versione base a partire da 6GB di RAM e 64GB di memoria interna con un prezzo di 2.499 yuan ossia 320€ circa in colorazione nera. Quindi la versione da 6GB di RAM ed uno storage interno da 128GB ad un prezzo di 2.899 yaun ossia circa 370€ nella colorazione nera ed infine la versione top di gamma con 6GB di RAM e 128GB di memoria ma nella colorazione blu ad un prezzo di 2.999 yaun ossia poco più di 380€. La disponibilità è immediata anche se chiaramente in Italia li potremo vedere solo tramite venditori online e dunque si dovrà attendere qualche giorno di più.