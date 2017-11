Xiaomi Mi Mix 2S: eccolo in alcune immagini con display simile ad iPhone X [AGGIORNATO - E' solo un tema applicato]

AGGIORNAMENTO - Le immagini apparse in Rete su un'ipotetica versione del top gamma dell'azienda cinese, che riprendeva molto da vicino il design dell'ultimo melafonino non sono vere e dunque nessun Mi Mix 2S sembra essere in lavorazione nei laboratori dell'azienda cinese. L'inganno è stato nascosto dietro ad un semplice tema applicato all'interfaccia MIUI, in grado di ricreare il "notch" di iPhone X con la lunetta che racchiude fotocamera anteriore e vari sensori.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direttamente dalla Cina giungono alcune immagini di una ipotetica nuova versione dell'ormai conosciuto Xiaomi Mi Mix 2, il dispositivo dell'azienda cinese con display border-less giunto alla sua seconda generazione. Il dispositivo in questione non sembra modificare poi tanto nel design con un pannello anteriore capace di ridurre al massimo le cornici permettendo una maggiore usabilità per l'utente. Di fatto però quello che balza all'occhio nelle immagini è la presenza di una "lunetta" nella parte superiore del device non molto dissimile da quella presente nel nuovo iPhone X di Apple.

Il nuovo Xiaomi Mi Mix 2S, così viene denominato dalla fonte cinese, sembra modificare dunque il suo aspetto riposizionando la fotocamera anteriore nella parte superiore del device, a differenza di quanto fatto finora nella prima e seconda generazione dove l'utente si ritrovava a dover ruotare di 180 gradi lo smartphone per poter realizzare un selfie visto il posizionamento nella parte inferiore della cam anteriore. Una posizione più naturale quella della probabile versione S dello Xiaomi che ha però bisogno di spazio e l'unica soluzione sembra essere stata quella di un taglio sul display sulla falsa riga di quanto fatto da Apple con il suo "notch" su iPhone X.

In questo caso le "corna" ai lati sembrano essere più larghe, lasciando maggiore spazio alle icone della barra delle notifiche rispetto a quanto fatto da Apple. Probabile anche che il display del nuovo ipotetico Mi Mix 2S possa risultare più ampio, dimensionalmente parlando, rispetto ai 5.8 pollici di iPhone X, lasciando quindi maggiore spazio ai lati. Non possiamo essere certi sulla veridicità delle immagini apparse ma di fatto una mossa come questa da Xiaomi potrebbe essere plausibile, e il posizionamento dei sensori e della fotocamera anteriore nella parte superiore dello smartphone potrebbe essere una caratteristica meglio accolta dagli utenti rispetto all’impostazione precedente.

Ricordiamo come il Mi Mix 2 di Xiaomi sia odiernamente in possesso di un display LCD IPS con diagonale da 5,99 pollici a risoluzione 2160x1080 pixel privo di cornici lungo tre lati. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 835 e diversi tagli per quanto riguarda il comparto memorie: versioni da 6 GB di RAM con 64, 128 o 256 GB di storage interno, e una versione "Special Edition" con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il comparto fotografico si basa su una fotocamera posteriore a singolo modulo da 12 MP con auto-focus PDAF e flash a doppio tono, mentre sulla parte frontale troviamo un modulo con sensore da 5 MP.