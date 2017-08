Xiaomi Mi MIX 2: ecco come sarà la seconda generazione dello smartphone senza cornici cinese

Lo Xiaomi Mi MIX è stato senza dubbio lo smartphone capace di dare il via alla realizzazione di un nuovo modo di concepire il telefono come lo conosciamo ad oggi. Sì, perché è proprio grazie a Xiaomi se oggi altri produttori più importanti come Samsung o Apple stanno realizzando device con display dalle cornici ridotte all'osso e dunque con la possibilità da parte degli utenti di utilizzare una maggiore superficie mantenendo però dimensioni accettabili. Sono figli dello Xiaomi Mi MIX e vari Samsung Galaxy S8 e S8+ come anche il futuro Galaxy Note 8 o ancora il tanto chiacchierato iPhone 8 in arrivo a settembre o anche l'Essential Phone di Andy Rubin.

Xiaomi sembra ora pronta a riprovarci con una seconda generazione capace, almeno stando alle prime immagini, di migliorare tutto quello che è stato fatto con il primo smartphone. Ecco che giunge il video direttamente dal suo creatore, Philippe Starck, pronto a svelare quale sarà il design della sua prossima creazione che sembra possedere cornici ancora più sottili di quanto visto finora sia sulla precedente generazione sia sugli altri device.

L'anticipazione, pubblicata sulla pagina Facebook del designer, non fa che indirizzarsi proprio verso uno smartphone con ancora meno cornici ed è proprio lo slogan del video che lo dichiara apertamente facendo vedere uno smartphone con letteralmente un filo "sottile" nella parte inferiore del display che sembra essere addirittura quasi impercettibile. La cornice inferiore sembra addirittura risultare inferiore come dimensione a quella presente oggi nel Samsung Galaxy S8 permettendo dunque agli utenti di avere un display da poter essere sfruttato completamente con una superficie "sfruttabile" superiore al 95%, che risulta ad oggi il massimo possibile.

Il video teaser è purtroppo l'unica nuova informazione che si ha al momento sul nuovo Xiaomi Mi MIX 2. Non si sa nulla ancora sul comparto hardware che lo smartphone possederà anche se sembra essere palese la possibilità di avere un device con caratteristiche importanti da top di gamma capaci di rendere unico lo smartphone e non solo per il design. Le uniche informazioni parlano di uno smartphone equipaggiato con il nuovo processore Qualcomm Snapdgragon 835 affiancato da un quantitativo fino ad 8 GB di RAM. Memoria interna fino a 256GB ed una completa presenza della connettività di ultima generazione con LTE, A-GPS, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b/g/n.

A livello multimediale presente una fotocamera posteriore da 19MP corredata da autofocus e flash LED ma anche una fotocamera anteriore da 13MP per la registrazione anche dei video ad alta risoluzione, anche se non è chiaro dove e come verrà implementata. Da non dimenticare anche a batteria da ben 4500 mAh assieme all'ottimizzazione della MIUI 9 basata su Android 7.1 Nougat. Ricordiamo come il primo Xiaomi Mi MIX fosse stato presentato durante il mese di ottobre dello scorso anno e questo potrebbe dunque significare che la presentazione della seconda generazione risulti non troppo lontana.