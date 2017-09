Xiaomi Mi Mix 2 e Mi Note 3 già disponibili al pre-order in Italia scontati via coupon

Xiaomi ha anticipato Apple con i suoi annunci per la stagione conclusiva dell'anno, mostrando in anticipo il suo nuovo border-less e il nuovo dispositivo della famiglia Mi Note. Gli smartphone sono stati annunciati in mattinata, ma sono già prenotabili attraverso il sito Geekbuying anche dagli utenti Italiani. Trattandosi di una pre-vendita, però, le spedizioni non partiranno subito ma a partire dal mese di ottobre, mentre per Xiaomi Mi A1 bisognerà aspettare la fine di settembre.

Come ricevere il coupon

Ma cosa c'entra Xiaomi Mi A1? Il dispositivo Android One fa parte di una nuova iniziativa del portale di e-commerce per risparmiare sull'acquisto dei nuovi terminali del produttore. Vengono in sostanza offerti dei codici coupon esclusivi per i tre prodotti, Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Mi Note 3 e Xiaomi Mi A1 in modo da risparmiare qualcosa sul prezzo di base. I coupon possono essere ottenuti mediante questa pagina, condividendo sui social i diversi prodotti.



Xiaomi Mi Mix 2 a 533,50 euro via coupon

Sfruttando l'iniziativa Xiaomi Mi Mix 2 viene proposto al prezzo di 533,50 euro. Si tratta del nuovo dispositivo con design tri-bezel-less, quindi privo di cornici su tre lati e rivisto e corretto rispetto al predecessore. Lo speaker a conduzione ossea viene sostituito da uno speaker tradizionale, mentre sotto la scocca troviamo una piattaforma Qualcomm Snapdragon 835 con 6 GB di RAM e tagli da 64 a 256 GB di storage. La batteria è da 3.400 mAh, mentre il display da 5,99 pollici a risoluzione 2160x1080 senza cornici. Clicca qui per comprarlo.



Xiaomi Mi Note 3 a 400,13 euro via coupon

Annunciato anch'esso in queste ore, Xiaomi Mi Note 3 è uno smartphone con cornici tradizionali e display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD. Sotto la scocca adotta un processore Qualcomm Snapdragon 660 octa-core da 2,2 GHz e un comparto memorie composto da 6 GB di RAM e tagli di memoria da 64 e 128 GB. Questo dispositivo non ha la B20 (il Mi Mix 2 si), ha una batteria da 3.500 mAh e fotocamere doppie per il posteriore da 12 MP. Clicca qui per comprarlo.



Xiaomi Mi A1 a 177,55 euro via coupon

L'ultimo interessante modello è Xiaomi Mi A1, il più basso in gamma ma non il meno interessante. È il primo Android One del produttore cinese, quindi il primo ad integrare Android in versione stock con aggiornamenti (rapidi) gestiti direttamente da Google. Questo smartphone usa l'ottimo processore Qualcomm Snapdragon 625, 4 GB di RAM e 64 GB di storage integrato. Lato fotografico troviamo un doppio modulo posteriore da 12 MP e un modulo frontale da 5 MP. La batteria è da 3.080 mAh, il display da 5 pollici Full HD. Clicca qui per comprarlo.