Xiaomi Mi A1 imperdibile! A soli 175,24 euro grazie al coupon su Geekbuying

Nonostante Galaxy Note 8 e l'imminente arrivo di iPhone X, pare che lo smartphone del momento sia un medio di gamma. Xiaomi Mi A1 è del resto un dispositivo estremamente interessante grazie alla sua piattaforma hardware di buon livello e al comparto software basato su Android stock. Fa parte dell'iniziativa Android One, che intende mettere fra le mani degli utenti finali dispositivi capaci di offrire un'ottima esperienza d'uso ad un prezzo irrisorio.

E Xiaomi Mi A1 soddisfa entrambe le richieste: su Geekbuying può essere acquistato a 175,24 euro con il coupon MIA1GKB. L'offerta è limitata a 200 pezzi, quindi se interessati vi consigliamo di affrettarvi all'acquisto! Si tratta di una prevendita e le prime spedizioni partiranno ad ottobre.



Xiaomi MI A1 è uno smartphone con display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD che adotta una piattaforma hardware basata su SoC Qualcomm Snapdragon 625, 4 GB di RAM e una memoria interna da 64 GB espandibile via micro SD. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 3.080 mAh caricabile attraverso il connettore USB di Tipo C integrato lungo la monoscocca in metallo. La peculiarità di questo smartphone è comunque la partecipazione al programma Android One: il sistema operativo, qui in versione 7.1 Nougat, è praticamente stock e privo di bloatware.

Gli aggiornamenti sono inoltre seguiti da Google, e c'è la promessa dell'arrivo imminente di Android 8.0 Oreo. Xiaomi Mi A1 sarà inoltre fra i primi dispositivi in assoluto a ricevere Android P secondo quanto ha rivelato il produttore in fase di presentazione. Lato fotografico troviamo due moduli posteriori da 12 MP capaci di fungere da zoom ottico 2X e di aggiungere effetti particolari in post-produzione, come bokeh per lo sfondo e altro ancora. Mi A1 è uno smartphone dual SIM (Nano) con slot ibrido condiviso con la micro SD ed è compatibile con le reti 4G.

Manca purtroppo il supporto alla banda 800 MHz, utilizzata in Italia da alcuni operatori telefonici (Wind). Fra le caratteristiche essenziali del dispositivo troviamo inoltre una fotocamera frontale da 5 MP, un sensore d'impronte posteriore, un trasmettitore IR e il jack audio da 3,5 millimetri per la connessione di cuffie e microfoni esterni.

A 175,24 euro è un affare, ma ricordatevi di inserire il coupon MIA1GKB per avvalervi dell'offerta di Geekbuying. Lo trovate a questo indirizzo.