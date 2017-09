Xiaomi Mi A1, il primo Xiaomi con Android stock. Prezzo: 199 dollari

Xiaomi ha appena lanciato il nuovo Xiaomi Mi A1, facente parte di una nuova linea di smartphone che aderisce all'iniziativa Android One di Google. Questo significa che ad occuparsi della "manutenzione" software del dispositivo sarà la stessa Big G, con aggiornamenti che arriveranno puntuali man mano che verranno rilasciati dallo stesso sviluppatore. Xiaomi Mi A1 ricorda molto il Mi 5X lanciato a luglio in Cina, con l'importante novità di Android One.

Xiaomi Mi A1 viene venduto con Android 7.1 Nougat, ma considerate le premesse l'arrivo di Android 8.0 Oreo è solo questione di tempo. Il produttore promette l'aggiornamento già entro la fine del 2017, con Mi A1 che sarà fra i primi dispositivi a ricevere il non ancora annunciato Android P. Sul cellulare ci sarà pochissimo bloatware, con la presenza solamente di Mi Camera, Mi Remote e Mi Store fra le app non previste sulla versione originale del sistema operativo di Google.

Lo smartphone proporrà ai suoi acquirenti spazio illimitato su Google Photos, anche per i contenuti ad alta qualità e senza restrizioni in termini di risoluzione (come avviene con gli accountgratuiti). Ma passiamo alle caratteristiche tecniche: Xiaomi Mi A1 usa un display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD con vetro 2.5D, mentre sotto la scocca i trova la piattaforma Qualcomm Snapdragon 625, octa-core , con 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile.

Molto interessante il comparto fotografico, che sul retro fa affidamento a due moduli da 12 MP, uno standard, l'altro con teleobiettivo, che offre una modalità di zoom ottico 2X insieme ad effetti in post-produzione di sfocato per lo sfondo. Gradevole anche l'aspetto esteriore, con una scocca minimalista in alluminio unibody e un sensore d'impronte che purtroppo è installato sul retro. La batteria integrata non rimovibile è da 3.080 mAh e si carica tramite il connettore USB-C.

Xiaomi Mi A1 specifiche tecniche SO Android 7.1.2 Nougat Display 5,5" Full HD (1080p) SoC Qualcomm Snapdragon 625 8-core 2GHz RAM 4 GB Storage 64 GB espandibile via micro SD Fotocamere 12+12 MP, f/2.2 - f/2.6 PDAF, Zoom 2x

5 MP Extra 4G LTE

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.2

Sensore impronte

USB Type-C

Dual-SIM Batteria 3.080 mAh

Xiaomi Mi A1 è stato annunciato per il mercato indiano ad un prezzo di 14.999 rupie, quindi circa 197 euro al cambio attuale. Arriverà nei colori Black, Gold e Rose Gold a partire dal 12 settembre, sia online che negli store fisici locali. Come avviene con tutti i prodotti Xiaomi ci sembra particolarmente difficile la sua commercializzazione in Italia attraverso canali ufficiali.