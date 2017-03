Xiaomi Mi 6: in arrivo il 16 aprile con Snapdragon 835

Il Mobile world Congress 2017 di Barcellona si è concluso da qualche giorno e in quell'occasione abbiamo visto come LGe Huawei, in assenza di Samsung, abbiano potuto presentare i propri nuovi top di gamma ricevendo molti premi e molti commenti positivi sia da parte degli utenti che da parte della stampa. In questa occasione, oltre alla mancanza della regina Samsung, anche Xiaomi ha deciso di non partecipare in qualche modo per evitare un evento in simultanea con gli altri produttori o magari anche per un ritardo reale nella produzione del suo nuovo Mi 6.

L'arrivo però del nuovo top di gamma dell'azienda potrebbe essere davvero imminente con una presentazione in programma per il prossimo 16 aprile e con una commercializzazione praticamente immediata, Samsung permettendo. Sì, perché se nessuna immagine è apparsa in rete, le informazioni riguardanti le specifiche tecniche del nuovo Xiaomi Mi 6 sono invece giunte da più fonti. Il nuovo top di gamma dell'azienda cinese dovrebbe quindi possedere il tanto chiacchierato Snapdragon 835 di Qualcomm.

Xiaomi sarebbe pronta a presentare ben tre diverse varianti di Mi 6 in base alla presenza di più o meno RAM e più o meno storage interno. Le indiscrezioni da questo punto di vista parlano di uno smartphone che potrebbe avere una versione top con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna ed una finitura in ceramica come ci ha abituato il Mi MIX sempre di Xiaomi. Le altre configurazione potrebbero vedere la presenza di 4GB di RAM e 32GB o 64GB di memoria interna.

Xiaomi oltretutto sarebbe pronta a sorprendere i propri utenti con la presenza del nuovo sensore fotografico di Sony presentato proprio al MWC 2017 con il nuovo Xperia XZ Premium e che permette di registrare video in slow motion HD fino a 960 fps. Oltre a questo ci potrebbe essere la presenza di un display da 5.2 pollici IPS ma con finitura a 2.5D e dunque decisamente elegante a vedersi e comodo ad utilizzarsi. L'unico dubbio importante in questo caso rimane il prezzo, vista la scheda tecnica, in Xiaomi dovranno decisamente lottare per mantenere un prezzo adeguato al proprio pubblico e soprattutto per non incorrere in reazioni negative che in questo nuovo 2017 potrebbero far crollare le vendite ancora più di quello che è già avvenuto.