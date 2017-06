Xiaomi Mi 6 a 373,16 Euro in sconto con altri smartphone e TV Box su Geekbuying: ecco le offerte

Sconti fino al 70% su Geekbuying in occasione del quinto anniversario dalla nascita del portale di e-commerce. La compagnia offre diversi dispositivi a prezzi ridotti per celebrare l'evento, fra cui smartphone anche di produttori abbastanza conosciuti in occidente: fra questi troviamo prodotti Xiaomi con ROM Global, Meizu, LeTV e Huawei. Fra le offerte anche le sempre più ricercate TV Box, con prodotti che partono da prezzi molto interessanti per trasformare qualsiasi TV, anche con qualche anno sulle spalle, in Smart TV. Qui trovate le offerte sugli smartphone, mentre a questo indirizzo tutte le promozioni sulle TV Box. Fra queste ultime per alcuni prodotti verrà garantito un regalo omaggio fra router, mouse wireless, caricabatterie per le auto, cavi. Di seguito una nostra selezione di alcuni prodotti delle due categorie.

Xiaomi Mi 6 è fra i migliori smartphone dal rapporto qualità-prezzo irresistibile. Adotta un display da 5,15 pollici a risoluzione Full HD, abbinato ad un processore Qualcomm Snapdragon 835 coadiuvato da 6 GB di RAM e 64GB di storage integrato. Si rivolge soprattutto agli utenti enthusiast che vogliono un dispositivo prima di tutto potente e reattivo in tutte le circostanze, ma grazie al software minimalista e al design gradevole può essere scelto da qualsiasi tipologia di utenza. A 373,16 Euro è un affare!

Xiaomi Mi Mix è uno degli smartphone più interessanti di questa generazione grazie al suo meraviglioso display da 6,4 pollici senza cornici. È il dispositivo con il più ampio rapporto schermo-cornici, l'unico a tal punto coraggioso da rimuovere la capsula telefonica tradizionale per aumentare le dimensioni del display. Al posto del canonico speaker infatti troviamo una tecnologia a conduzione ossea per le voci durante le chiamate. Viene proposto a soli 499,99 dollari su Geekbuying.

Xiaomi Redmi 4A costa davvero una miseria grazie alle ultime promozioni di Geekbuying: solo 79,99 Euro per uno smartphone di fascia medio-bassa molto interessante. Utilizza la piattaforma Snapdragon 425, con 2GB di RAM e 16GB di storage espandibile via microSD. Il display è da 5 pollici a risoluzione HD, mentre sotto la scocca troviamo una batteria da circa 3.000 mAh. Le fotocamere sono da 3 e 5 megapixel: a 79,99 Euro è praticamente regalato!

Ulefone Gemini utilizza una piattaforma quad-core da 1,5GHz per alimentare il suo display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD. La CPU viene abbinata a 3 GB di RAM e 32GB di storage espandibile, mentre lato fotografico abbiamo un modulo doppio al posteriore con fotocamere da 13 e 5 megapixel per l'esecuzione di effetti scenografici in post-produzione. Sulla parte frontale il sensore è da 5 megapixel (interpolato ad 8), ed il tutto è alimentato da una batteria da 3.250 mAh. Lo smartphone è proposto a 135,10 Euro su Geekbuying.

La R-TV Box Mini+ è una TV Box estremamente economica che fa uso del processore Rockchip RK3328, svelata lo scorso gennaio. Può riprodurre contenuti alla risoluzione 4K compressi con codec differenti, come H.265, H.264 e VP9. Supporta inoltre HDR, HDMI 2.0, USB 3.0. È una delle prime TV Box con Android 7.1.1 e offre in via predefinita Kodi 17.1, una delle piattaforme migliori per la multimedialità. Su Geekbuying si trova a soli 31,10 Euro.

Minix Neo U9-H è uno dei tanti prodotti della società rivolti alla multimedialità spicciola. Supporta i formati VP9, HDR Dolby Vision e HDR10 alla risoluzione 4K Ultra HD a 60Hz. Al suo interno troviamo la CPU Amlogic S912-A, basata su otto core Cortex-A53 e supportata da 2GB di RAM e 16GB di storage espandibili. Lato connettività troviamo supporto a Wi-Fi AC MIMO, LAN Gigabit e Bluetooth 4.1. In questo giorni costa solamente 111,99 Euro su Geekbuying.