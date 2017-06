Xiaomi Mi 6 a 362,22 Euro, altri smartphone, droni e un fidget spinner musicale a ottimi prezzi su GearBest

GearBest propone fra i suoi "Super Sconti" dell'estate diversi prodotti di Xiaomi, fra smartphone, droni, e accessori di vario tipo. Per i pochi che non lo sapessero, Xiaomi è uno dei produttori cinesi più interessanti degli ultimi anni, capace di abbinare come pochi altri un'elevata qualità costruttiva a prodotti dotati di caratteristiche tecniche ricercate e prezzi molto, molto allettanti. Il portale di e-commerce propone codici coupon e sconti limitati su una vasta selezione di prodotti, e di seguito ne proponiamo alcuni fra i più convenienti.

Xiaomi Mi 6 è uno degli smartphone più interessanti dell'ultima generazione, grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 835 da 2,45GHz e alla scocca in vetro "premium". Il display è da 5,15" a risoluzione Full HD e ottima densità dei pixel, mentre la batteria da 3.350 mAh supporta la ricarica rapida. Può contenere due SIM contemporaneamente e ha un sistema a doppia fotocamera per il modulo posteriore. Con il codice ITMI64 costa solo 362,22 Euro con due anni di garanzia europea! L'offerta vale solo per i primi 30 pezzi. Utilizzando il codice ITMI128 invece si può acquistare il modello con 128 GB di storage a 420,07 Euro. Anche in questo caso l'offerta è valida solo per i primi 30 pezzi.

Xiaomi Mi 6 64 GB a 362,22 Euro : COMPRALO QUI usando il codice ITMI64

: usando il codice Xiaomi Mi 6 128 GB a 420,07 Euro: COMPRALO QUI usando il codice ITMI128

DJI Spark è l'ultimo arrivato del produttore cinese, un drone dalle piccole dimensioni che può essere trasportato grazie al suo design ripiegabile. Integra un sensore CMOS da 1/2.3" con obiettivo f/2.6 con campo di visione di 82°, e può registrare video alla risoluzione Full HD a 30 fps grazie alla fotogramera già integrata. La batteria da 1.480 mAh consegna un massimo di 16 minuti di autonomia su singola carica, con il drone che può essere pilotato in diverse modalità, anche con le gesture, fino a 50 km/h. DJI Spark è proposto su GearBest a soli 471,69 Euro con il codice GBSpark. Compralo qui.

Maze Alpha è uno smartphone con cornici estremamente ridotte dal prezzo molto conveniente. Utilizza un processore MediaTek Helio P25 octa-core da 2,5 GHz, con un display da 6 pollici Full HD incastonato all'interno di una scocca tipica di dispositivi con display più piccoli. Viene proposto con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage integrato espandibile, e una fotocamera posteriore con doppio modulo da 13+5 MP. Non manca il sensore di impronte, posizionato sulla parte frontale, mentre lato software troviamo Android 7.0. Può essere preordinato già adesso a 160,19 Euro, in offerta lampo, con le spedizioni che partiranno l'8 luglio. Compralo qui.

Xiaomi Redmi 4A è uno degli smartphone low-budget più interessanti in assoluto. Abbina ad un prezzo di listino estremamente contenuto una batteria da 3.120 mAh, che mantiene in vita un processore Qualcomm Snadragon 425 quad-core, parco nei consumi, supportato da 2GB di RAM e 16 GB di storage. Le fotocamere sono da 13 e 5 megapixel, e non mancano come al solito GPS, Wi-Fi, Bluetooth e doppio modulo per le SIM. Redmi 4A utilizza infine un display da 5 pollici a risoluzione HD, e non ha la banda B20 per il 4G LTE. Costa solamente 80,09 Euro sfruttando il coupon GRRedmi4A. Compralo qui.

Xiaomi Mi 5 è uno smartphone della scorsa generazione, ma si difende piuttosto bene anche fra i dispositivi più recenti. Utilizza un processore Qualcomm Snapdragon 820, 3GB di RAM e 64GB di storage integrato, con un display da 5,15" che adotta la risoluzione Full HD. La fotocamera posteriore è da 16 megapixel con auto-focus e stabilizzazione ottica, quella anteriore invece da 4 megapixel. Ad alimentare il tutto una batteria da 3.000 mAh, caricabile attraverso il connettore USB Type-C. A 177,99 con il codice ITMI5BIA è un vero e proprio affare! Compralo qui.

Questa è l'estate dei fidget spinner e non è di certo possibile sfuggire a questa mania che imperversa ormai ovunque, soprattutto fra i più giovani. Se volete distinguervi dalle masse GearBest propone fra le sue offerte estive un modello assolutamente sui generis: non solo ha dei LED che gli danno un tocco in più sul piano estetico rispetto agli spinner tradizionali, ma ha anche uno speaker integrato che può riprodurre musica o qualsiasi effetto sonoro che fuoriesce dal vostro smartphone. Costa solamente 1,77 Euro con il codice coupon ITFIDMU, per un prodotto che rappresenta un regalo di sicuro impatto per il vostro cuginetto, e non solo! Compralo qui.

Importante: per inserire il codice coupon è necessario eseguire il log-in. Inoltre consigliamo di scegliere la spedizione Italy Express (7-15 giorni) per evitare eventuali sovrapprezzi in dogana. I coupon potrebbero esaurirsi con il passare del tempo.