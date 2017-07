Xiaomi Mi 5X già disponibile al preordine a 223,33 Euro su GeekBuying

Xiaomi Mi 5X è il nuovo campione del rapporto qualità-prezzo del produttore cinese. Xiaomi si è distinta nel corso degli ultimi anni per essere stata capace di offrire smartphone di grande qualità a prezzo molto inferiori rispetto alla media della categoria, fidelizzando molti clienti che si sono mostrati disposti anche ad acquistare i dispositivi su store non ufficiali pur di averli. Xiaomi non vende infatti direttamente in Italia, ma molti store - come Geekbuying - riescono a portare i dispositivi Xiaomi anche nei nostri confini. A prezzi molto, molto interessanti.

Xiaomi Mi 5X è uno smartphone con display LCD IPS da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, caratterizzato da una bella estetica: la scocca è in metallo unibody, e contiene sul suo retro un sensore d'impronte. Nella parte frontale troviamo tre tasti capacitivi per la navigazione sulla ROM MIUI 9 integrata nativamente e poco altro, per un aspetto estremamente pulito e senza fronzoli. Sporge un po' la fotocamera posteriore, con l'estetica di questo modello che ricorda parecchio OnePlus 5 (e Oppo R11), smartphone di una fascia di prezzo molto superiore.

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 625 che solitamente riesce ad offrire un'ottima efficienza energetica mista a buone performance. L'ottimizzazione della MIUI 9 fa il resto, con uno smartphone che sulla carta potrebbe risultare estremamente fluido e reattivo, con tutte le novità concesse dalla nuova personalizzazione firmata Xiaomi. Molto curata anche la fotocamera posteriore, che sfrutta un doppio modulo da 12 Megapixel per consegnare uno zoom ottico 2X senza perdita di qualità: gli obiettivi sono infatti da 26mm e 50mm equivalenti.

Xiaomi Mi 5X utilizza una batteria da 3.080 mAh e dispone di tutta la lista di connessioni ormai consuete nella categoria degli smartphone: il Wi-Fi è ac e dual-band, il Bluetooth 4.2, GPS, A-GPS e GLONASS e ci sono anche Radio FM e sensore infrarossi. Per la ricarica si può fare affidamento alla porta USB 2.0 Type-C integrata, ed è presente anche un amplificatore audio dedicato per migliorare la resa sonora con le cuffie (c'è anche la porta da 3,5mm). Quello che manca è la banda 20, utilizzata in Italia da alcuni operatori telefonici (ad esempio Wind).

Xiaomi Mi 5X viene proposto al preordine su Geekbuying al prezzo promozionale di 223,33 Euro, con le prime spedizioni che partiranno nella prima metà di agosto. L'offerta scadrà fra quattro giorni da oggi, quindi se interessati affrettatevi a perfezionare l'acquisto!