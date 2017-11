Xiaomi in Spagna: ecco quali prodotti saranno in vendita nel paese e a quali prezzi

Xiaomi è ufficialmente arrivata in Spagna. L'evento mediatico realizzatosi durante la giornata di ieri ha permesso di scoprire le vere intenzioni dell'azienda cinese in Europa, anche se per il momento solo in Spagna. Ecco che è stato ufficializzato un portale online in cui gli utenti spagnoli potranno acquistare i loro prodotti marcati Xiaomi senza dover pensare a dogane o a costose spese di spedizione.

Le indiscrezioni precedenti avevano messo in allerta sul fatto che l'azienda cinese potesse portare in Europa, ed in questo caso in Spagna, solo pochi device quali smartphone e soprattutto non avesse intenzione di vendere altre tipologie di prodotto. Tutto errato visto che il catalogo presente nel sito ufficiale di Xiaomi Spagna dice il contrario e l'azienda è pronta a commercializzare molteplici smartphone ma anche altri dispositivi tecnologici come videocamere o anche smartband.

Dal portale è possibile osservare la presenza del nuovo Xiaomi Mi Mix 2, lo smartphone con display borderless di seconda generazione, che viene venduto ad un prezzo di 499 Euro nella versione con 6GB e 64GB di memoria interna. Presente anche il nuovo Xiaomi Mi A1, il device con Android One, che nella versione con 4GB di RAM e storage da 64GB viene venduto ad un prezzo di 229 Euro. Oltre questi due presenti anche Xiaomi Redmi 4A con prezzo di 99€ quindi lo Xiaomi Mi6 a 449€, lo Xiaomi Mi Max 2 con prezzo di 279€, Xiaomi Redmi 4X a 149€ e per fnire la sezione smartphone anche il Redmi Note 5A ad un prezzo di 129€ e lo Xiaomi Redmi Note 4 a 169€.

Come detto non finisce qui perché il portale offre anche prodotti al di fuori dei classici smartphone. Sappiamo come Xiaomi sia riuscita negli anni ad ampliare il proprio campo di azione in tal senso ed ecco che molti altri dispositivi tecnologici vengono proposti anch'essi a prezzi interessanti. Parliamo innanzitutto degli indossabili con la presenza della ormai famosa Mi Band 2 che viene venduta ad un prezzo di 24€ oppure la Mi Action Camera che viene messa in vendita ad un prezzo di 134€, la Mi Box TV con Android venduta a 75€ o addirittura il monopattino elettrico presente a 349€.

E' davvero un lancio in grande stile quello di Xiaomi in Europa e di certo visti i prezzi e la facilità di acquisto farebbe senza dubbio gola l'apertura dello store anche in Italia e come abbiamo visto le indiscrezioni ne parlano apertamente in tal senso. Ricordiamo per completezza di informazione che la vendita in Spagna non passerà solo per lo store online ufficiale aperto proprio nella giornata di ieri ma i prodotti saranno venduti anche su Amazon o altre grandi catene come Media Markt ossia MediaWorld ed anche Carrefour.