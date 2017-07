Xiaomi, il prossimo top di gamma avrà uno schermo 18:9, poche cornici, 8 GB di RAM

Xiaomi è uno dei produttori cinesi più preoccupanti per i concorrenti più blasonati, visto che vende in maniera non ufficiale praticamente ovunque con le regole economiche della madrepatria. Gli appassionati seguono il brand con molto interesse dal momento che consente di ottenere smartphone molto interessanti a prezzi decisamente più contenuti rispetto alle controparti proposte in occidente. E fra le novità del prossimo futuro Xiaomi sta preparando il nuovo Chiron.

Xiaomi Chiron è il nome temporaneo di uno smartphone con display JDI (una joint venture fra Sony, Toshiba e Hitachi) da 6 pollici a risoluzione 2160x1080. Il dispositivo avrà quindi un aspect-ratio da 18:9, simile a quello dei due Galaxy S8 e identico a quello di LG G6. Dopo il lancio dei primi smartphone con cornici ridotte è normale che anche altri produttori vogliano sfruttare questa particolare caratteristica e favorirla sui propri dispositivi al top della gamma.

Non è detto che questo modello sostituirà l'attuale Xiaomi Mi 6 (che abbiamo recensito qui), anche perché il produttore cinese già offre ai propri clienti una soluzione priva di cornici lungo tre lati. Xiaomi Mi Mix ha un rapporto schermo-cornici decisamente aggressivo utilizzando un display 17:9, anche se sin dal lancio è stato criticato per il suo approccio troppo estremo a tal punto da essere considerato poco più di un prototipo.

Con Chiron Xiaomi potrebbe intraprendere una strada meno estrema e meno impervia, facendo tesoro dell'esperienza fatta sul campo dai concorrenti Samsung ed LG. Il dispositivo potrebbe però avere hardware molto ricercato, come un quantitativo di 8 GB di RAM. Ad oggi non sono note altre informazioni sul prossimo smartphone Xiaomi, ma è probabile che a partire dal prossimo IFA di Berlino (primi giorni di settembre) sentiremo parlare di molti altri dispositivi bezel-less.