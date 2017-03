Xiaomi, il nuovo Mi6 e Mi6 Plus in arrivo ad Aprile. Ecco come saranno i nuovi top di gamma

Xiaomi è pronta a presentare il suo nuovo top di gamma per il 2017. Parliamo chiaramente del nuovo Mi6 che l'azienda cinese potrebbe presentare durante un evento specifico fissato per il prossimo 11 aprile. Tutte le indiscrezioni puntano a quella data per la presentazione ufficiale del successore del Mi5, lo smartphone più venduto da Xiaomi durante lo scorso 2016. Xiaomi, ormai orfana di Hugo Barra partito alla volta di Menlo Park in quel di Facebook, ha in progetto di presentare ben due versioni del nuovo Mi6 che si differenzieranno per alcune specifiche tecniche tra cui la presenza di una doppia fotocamera al posteriore per il "plus".

Per il nuovo Mi6, versione "normale", Xiaomi dovrebbe proporre agli utenti uno smartphone classico ma con alcune caratteristiche interessanti. La scheda tecnica parla di un prodotto con display da 5.15 pollici dalla risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) che dunque va più al sodo pensando ai consumi piuttosto che alle risoluzioni "stellari" che molti concorrenti stanno proponendo nei propri top di gamma.

Se il display non sembra poter gridare al miracolo, in Xiaomi si vuole puntare molto sulle prestazioni e la possibile presenza di un processore di ultima generazione come lo Snapdragon 835 di Qualcomm accompagnato da 4 o 6 GB di RAM e storage interno da 32, 64 o 128 GB, che di certo permetterà di raggiungere alti livelli in questo senso. Per il resto il nuovo Xiaomi Mi6 si proporrà con una fotocamera posteriore da 19 megapixel (la SONY IMX400) che possiede uno stabilizzatore ottico a cinque assi e che in qualche modo potrebbe segnare un buon passo in avanti anche in questo campo dove solitamente Xiaomi non ha mai eccelso rispetto alla concorrenza.

La versione "plus" dello Xiaomi Mi6 invece potrebbe arrivare con alcune differenze sulla scheda tecnica rispetto alla versione basica del Mi6. In questo caso, infatti, il display dovrebbe essere più ampio con una dimensione di 5.7 pollici e risoluzione Quad HD (2560x1440 pixel). Anche per questa versione "plus" Xiaomi potrebbe inserire il nuovo Snapdragon 835 con addirittura fino a 8GB di RAM e 64, 128 o 256GB di memoria interna. A livello multimediale lo smartphone potrebbe possedere una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 e 20 megapixel pronti a realizzare scatti di qualità con particolari feature create ad hoc dall'azienda cinese con la nuova MIUI 8 basata su Android 7.0 Nougat.

Xiaomi potrebbe aggiungere ai due nuovi top di gamma anche il nuovo Mi Pad 3. Un prodotto alimentato da Windows 10 e realizzato con un telaio completamente in alluminio e display da 9.7 pollici dalla risoluzione di 2048x1536 pixel. Al suo interno presente un processore Intel Core M3-7Y30 accompagnato da 8GB di RAM ed uno storage interno da 128 o 256GB. Oltre a questo presente anche una doppia fotocamera da 16 megapixel al posteriore e 8 megapixel all'anteriore ed anche la presenza di nuovi accessori tra cui una tecnologica tastiera con attacco magnetico.