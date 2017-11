Xiaomi: gli smartphone in Italia in arrivo anche al Carrefour

Abbiamo visto proprio pochi giorni fa l'apparizione a sorpresa di alcuni smartphone Xiaomi sul portale di vendite online Amazon Italia. In quel caso gli smartphone vedevano una disponibilità per il prossimo 23 e 24 novembre ed essendo venduti e spediti da Amazon hanno dato il sensore che fossero device ufficialmente distribuiti dall'azienda cinese. Oggi giunge un ulteriore conferma alla possibilità di una vendita capillare degli smartphone Xiaomi anche in Italia, dopo l'arrivo in Spagna, con le immagini di due prodotti posti sugli scaffali del Carrefour, nota catena commerciale presente appunto in Italia.

Come è possibile notare dall'immagine, gli smartphone Xiaomi posti in vendita al Carrefour, sarebbero il Redmi Note 4 e il Redmi 4X, proprio due dei tre device messi in vendita anche nel catalogo di Amazon Italia. Solo una semplice coincidenza? Sembra proprio di no e secondo quanto dichiarato dalla fonte della notizia, la famosa catena di supermercati italiana sarebbe pronta a porre in vendita anche altri dispositivi Xiaomi come il Mi A1 ed anche la smartband Mi Band di seconda generazione.

Al momento seppure con la verifica dell'immagine dobbiamo prendere per buona la notizia come un'indiscrezione anche se sembra piuttosto palese che Xiaomi abbia deciso di ampliare la sua distribuzione anche al mercato italiano. In questo caso lo ha fatto addirittura prima di quanto era immaginabile dopo l'arrivo in Spagna e di certo la scelta di farlo entro le festività natalizie potrebbe risultare decisamente vantaggioso anche se i prezzi, lo abbiamo visto, sono superiori rispetto a quelli degli store di importazione.