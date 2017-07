Xiaomi: ecco i prossimi 11 smartphone che riceveranno Nougat

A circa 10 mesi dal rilascio di Android 7.0 Nougat il produttore cinese Xiaomi ha annunciato i piani di rilascio di Android 7.0 Nougat su 11 smartphone della sua line-up. Ricordiamo inoltre che la compagnia ha appena lanciato nuovi dispositivi con Android 7.1.1 Nougat preinstallato, fra cui Xiaomi Mi 6 (trovate la nostra recensione qui) e Mi Max 2, da 6,44 pollici. Tuttavia la maggior parte della line-up del colosso cinese è ancora ferma a Marshmallow, nonostante i continui aggiornamenti della MIUI (la celebre personalizzazione proprietaria utilizzata).

La compagnia ha rilasciato comunque una lista di 11 smartphone che riceveranno Nougat nel prossimo futuro. I cellulari il cui rilascio è considerato come "pianificato" saranno i primi a ricevere il tanto atteso major update, tuttavia in nessun caso c'è una data di rilascio ben precisa. I modelli che invece riportano "test in corso" dovranno aspettare qualche tempo in più e hanno una priorità inferiore nel processo di ricezione del nuovissimo - si fa per dire - Nougat.

Nel frattempo Google sta procedendo al rilascio del nuovo Android O, già annunciato ma ancora in corso di sviluppo. L'aggiornamento potrebbe essere rilasciato per i dispositivi proprietari di Big G (gli ultimi Nexus e i Pixel) anche a partire dal prossimo mese di agosto. Xiaomi dispone già di un ottimo software aggiornato spesso con le ultime patch di sicurezza, ed è chiaro che non è particolarmente interessata a partecipare alla "corsa per gli aggiornamenti di Android".

Device

Versione OS Stato dell'update Redmi 4 / 4X Android 7.1.1 Test in corso Redmi Note 4 / 4X Android 7.0 Pianificato Mi 5s Android 7.0 Test in corso Mi 5s Plus Android 7.0 Test in corso Mi 5c Android 7.1.1 Test in corso Mi 4s Android 7.0 Pianificato Mi 4c Android 7.0 Pianificato Mi Max Android 7.0 Pianificato Mi Mix Android 7.0 Test in corso Mi Note Android 7.0 Pianificato Mi Note 2 Android 7.0 Test in corso

È altrettanto chiaro che, vista l'attesa per Android N, gli utenti dei dispositivi Xiaomi potrebbero aspettare tempi biblici (forse invano) per ricevere l'ancor più nuovo Android O. Di seguito riportiamo l'intera lista dei prossimi Xiaomi aggiornati con Android 7.0 Nougat.