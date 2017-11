Xiaomi arriva a ''sorpresa'' su Amazon Italia. Ecco gli smartphone venduti

L'arrivo di Xiaomi anche in Italia era nell'aria da quando l'azienda cinese aveva ufficializzato la cosa ma per la Spagna. Ancora nulla di altrettanto ufficiale per il nostro paese ma di fatto quello che è apparso su Amazon Italia sembra essere una prerogativa per il lancio ufficiale degli smartphone da parte dell'azienda cinese. Come detto nessun comunicato è giunto da parte di Xiaomi e dunque non è possibile conoscere i dettagli sulla possibilità che in futuro si possano vedere realmente smartphone dell'azienda in vendita direttamente nel nostro paese magari anche in negozi diversi da quello di Jeff Bezos.

In questo caso gli smartphone messi in vendita su Amazon sono tre ossia lo Xiaomi Mi A1, il Redmi Note 4 e il Redmi 4X. Per tutti questi device la disponibilità viene data a partire dal 23 o 24 novembre e sono tutti venduti e spediti direttamente da Amazon e dunque non da terzi venditori. Chiaramente con la vendita sul portale di Amazon si annullano completamente le attese per spedizioni dalla Cina come anche la possibilità di incorrere in spese doganali a casa dei dazi. Oltretutto la vendita su Amazon Italia permette anche di avere una garanzia totale sul device per 2 anni passando direttamente per l'assistenza del colosso di vendite online.

Al momento la disponibilità del catalogo è decisamente scarna visto che come detto solo tre device sono presenti sullo store e con un prezzo più alto rispetto a quanto è possibile trovare in store che importano i device. In questo caso abbiamo: