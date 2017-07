Windows Phone al collasso: solo 1,1 milioni di smartphone venduti in un anno

Microsoft ha commesso un grosso errore quando snobbava il primo iPhone e l'innovazione che stava portando sul mercato. Un errore a cui ha cercato di riparare dopo alcuni anni, ma era ormai troppo tardi. Questo si è tradotto in un affannoso tentativo di recuperare quote di mercato, quando Android "rubava" il mercato proprio a Microsoft con un approccio alla Windows. E il recupero non c'è mai stato, con Windows Phone che oggi si può definire un progetto morto.

Gli smartphone con il SO Microsoft sono adesso quasi del tutto irrilevanti nelle classifiche di vendita, con solo alcuni pochi produttori (HP, Alcatel) che continuano a seguire la piattaforma mobile di Redmond. Ma ancora per quanto tempo? Con nessuna novità in arrivo all'orizzonte le quote di mercato degli smartphone con sistema operativo Windows si sono assottigliate allo 0,1% nel primo trimestre del 2017, stando agli affidabili dati raccolti dai tracker di IDC.

In una categoria che riesce a vendere in un trimestre 344,3 milioni di unità (con un aumento di circa 3,4 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso), Microsoft ha venduto solamente poco più di 300 mila dispositivi con il suo sistema operativo. IDC si aspetta pertanto che la compagnia riuscirà a vendere solo 1,1 milioni di smartphone in questo anno, stimando un declino dell'80,9% rispetto all'anno precedente. Un puntino, rispetto all'intero mercato.

Non è del tutto una sorpresa se consideriamo che Microsoft ha (temporaneamente?) abbandonato il mercato senza proporre soluzioni proprietarie con Windows 10 Mobile negli ultimi mesi, fermandosi agli ormai vecchi Lumia 950 e 950 XL nella fascia più elevata. Ci si aspetta un grande ritorno con un modello di fascia alta della famiglia Surface pensato per i professionisti, ma al momento in cui scriviamo non c'è nulla di ufficiale in merito e solo supposizioni dettate dai rumor.

"Le consegne degli smartphone Windows Phone continuano a crollare vista la mancanza di partner hardware, supporto software ed entusiasmo in generale per la piattaforma, non fa immaginare segnali di ripresa per il prossimo futuro", ha dichiarato la compagnia d'analisi nel report trimestrale. E c'è il rischio che Windows Phone venga spostato nella categoria Altro se le cose non cambieranno nel prossimo futuro, diventando insignificante all'interno delle lotte di mercato.