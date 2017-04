Windows 10 Mobile Creators Update in arrivo solo su 13 smartphone

Microsoft dovrebbe iniziare il roll-out di Windows 10 Mobile Creators Update entro la fine del mese di aprile. Sebbene la compagnia abbia testato il sistema operativo su un numero molto corposo di dispositivi, pare che non tutti riceveranno l'ultima release. La compagnia ha dichiarato che nelle prime fasi della distribuzione della nuova release a ricevere Creators Update saranno solo 13 smartphone compatibili con la piattaforma. Per l'esattezza questi:

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 640/640XL

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950/950 XL

HP Elite x3

Alcatel IDOL 4S

Alcatel OneTouch Fierce XL

SoftBank 503LV

VAIO Phone Biz

MouseComputer MADOSMA Q601

Trinity NuAns NEO

Tagliati fuori quindi smartphone non più troppo recenti ma ancora oggi estremamente validi, come Lumia 930, Lumia 830 e tutti i dispositivi della stessa generazione. Dona Sarkar ha inoltre specificato:

"I dispositivi che non sono presenti in questa lista non riceveranno ufficialmente Windows 10 Creators Update, né riceveranno ulteriori build che rilasceremo in futuro sul Development Branch come parte del Windows Insider Program. Tuttavia, i Windows Insider che hanno dispositivi che non sono presenti su questa lista possono mantenere Windows 10 Creators Update a loro rischio e pericolo, nella consapevolezza che non sono supportati".

Microsoft ha quindi eliminato l'app Upgrade Advisor dallo store ufficiale, che rappresentava sostanzialmente il metodo ufficiale di aggiornamento da Windows Phone 8.1 a Windows 10 Mobile. Si tratta di un passaggio sostanzialmente obbligato se consideriamo gli annunci degli scorsi giorni, impedendo a chiunque abbia un dispositivo con Windows Phone 8.1 di aggiornare a Windows Mobile 10. La società potrebbe utilizzare un metodo ancora più duro per il futuro.

Alcuni utenti infatti riportano che neanche l'app Windows Insider offre nuove build per i dispositivi che si trovano ancora con Windows Phone 8.1, e questo significa inoltre che se si decide di effettuare il downgrade a Windows Phone 8.1 e si vuole reinstallare in futuro Windows 10 Mobile questo non potrà essere fatto in alcun modo, sia con un dispositivo supportato che con un modello non supportato attraverso il canale Insider per il beta testing pubblico.

Non tutti gli utenti riportano però questo anomalo comportamento sull'app Windows Insider, e non sappiamo ad oggi se si tratti di una situazione stabile o temporanea.