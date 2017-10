Windows 10 Fall Creators Update non arriverà sui Lumia 640

Una storia che spesso si ripete con gli aggiornamenti e che ora colpisce severamente Microsoft e i Lumia 640. Sì, perché l'azienda di Redmond ha deciso di tagliare dall'aggiornamento gli smartphone sia nella versione normale che in quella XL. Il rilascio al nuovo Windows 10 Fall Creators Update è iniziato da qualche giorno per tutti i PC Windows 10 e continuerà chiaramente nelle prossime settimane ma è ormai ufficiale che da tale aggiornamento saranno esclusi i Lumia 640 i quali rimarranno a secco delle novità che l'azienda di Redmond ha deciso di introdurre con l'ultima versione del suo sistema operativo.

In questo caso la lista rilasciata proprio da Microsoft per quanto concerne gli smartphone che potranno essere aggiornati vede l'assenza appunto dei Lumia 640 sia nella versione basica che in quella più grande XL. Un fatto che di certo non sembra essere poi così sorprendente ma che in qualche modo lascia un po' con l'amaro in bocca soprattutto per quei pochi utenti che ancora cercano in Windows 10 Mobile un sistema operativo capace di differenziarsi da Android o iOS magari per l'integrazione con il mondo Desktop di Windows. Di fatto comunque non sarà possibile per gli utenti in possesso degli smartphone aggiornare all'ultimo Fall Creators Update una volta rilasciato da Microsoft.

Nella lista dei device che invece Microsoft ancora cercherà di mantenere vediamo i vari Lumia 550 o anche Lumia 950/950 XL come anche alcuni Alcatel e chiaramente i performanti HP Elite x3: