Wind down, problemi con le comunicazioni in tutta Italia

Tanti utenti Wind stanno segnalando problemi nelle comunicazioni per via di quello che sembra un malfunzionamento nella rete nazionale dell'operatore. Al momento non abbiamo a disposizione informazioni ufficiali da parte di Wind, ma la situazione può essere verificata sul sito Down Detector, a questo indirizzo. Sono centinaia gli utenti che hanno riportato il down della rete cellulare Wind in queste ore: i primi nella serata di lunedì intorno alle ore 19, con il problema che sembrava rientrato nella notte. A partire dalle 10 di martedì però un nuovo down nelle reti, con le segnalazioni degli utenti che hanno raggiunto il picco massimo alle 11 circa.

Sono migliaia gli utenti che hanno commentato sulla pagina del portale, provenienti da tutte le parti d'Italia. Le segnalazioni nello specifico vengono da Milano, come da Roma, Ascoli Piceno, Mantova, Bari e i problemi non sembrano gli stessi per tutti gli utenti: alcuni riportano della mancanza dei segnali 2G e 3G, altri invece sostengono di non riuscire a telefonare pur ricevendo il segnale. Altri ancora parlano di rete internet a velocità ridotta, altri di interruzione totale del servizio con tanto di dicitura "Nessun servizio".

Sembra che il problema stia lentamente rientrando (alle 12 circa), con il numero di segnalazioni che sta gradualmente calando su Down Detector. Aspettiamo una nota ufficiale da parte di Wind per capire cos'è successo nelle reti nazionali dell'operatore.