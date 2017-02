Wiko Upulse e Upulse Lite provati per voi al MWC 2017

Oltre ai modelli Wiko WIM e WIM Lite i francesi hanno annunciato due nuovi dispositivi della famiglia Upulse con prezzi più abbordabili e caratteristiche tecniche naturalmente meno ricercate. I nuovoi modelli saranno disponibili nei colori Anthracite, Silver e Rose Gold con sensore di impronte posizionato a filo sul retro. Il display è da 5,5 e 5,2 pollici rispettivamente per i modelli standard e Lite, mentre tutti i nuovi smartphone verranno venduti con Android 7 Nougat installato a bordo. Le fotocamere sono da 13 megapixel per tutti i modelli, e molto interessante è il modulo frontale con sensore da 8 megapixel e flash LED dedicato. Lato memorie troviamo 3GB di RAM, mentre l'archiviazione (da 16GB sul Lite, 32/64 sullo standard) può essere espansa via microSD.

Ulteriori informazioni nei video di seguito con le nostre prime impressioni dei modelli a basso costo del produttore francese.

[HWUVIDEO="2288"]Wiko Upulse: anteprima dal Mobile World Congress 2017[/HWUVIDEO]

[HWUVIDEO="2287"]Wiko Upulse Lite provato per voi al MWC 2017[/HWUVIDEO]