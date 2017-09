Wiko presenta i nuovi View, View XL e View Prime: gli smartphone che ampliano la visione dei contenuti

A Berlino Wiko svela al mondo intero la sua nuova gamma VIEW, tre nuovi smartphone, capaci di rendere ancora più significativa la visione dei contenuti multimediali su di uno schermo smartphone. In questo caso i nuovi device dell'azienda francese cambiano il loro formato per il display proponendo un widescreen 18:9 che riduce al massimo le cornici permettendo un nuovo modo di vedere filmati, immagini e qualsiasi altra cosa.

WIKO VIEW

Il primo della serie è Wiko VIEW che dalla sua si presenta con un display da 5.7 pollici dalla risoluzione HD ed un comparto tecnico interessante anche se non esaltante. In questo caso a livello hardware presente un processore Qualcomm Snapdragon 425 Quad-Core con 3GB di RAM ed uno storage interno da 32GB espandibile comunque fino a 128GB con la MicroSD. Oltre a questo quello che si trova sul nuovo Wiko VIEW è una fotocamera posteriore singola da 13MP ed una cam anteriore da 16MP che permetterà buoni scatti e soprattutto ottimi selfie.

La parte caratteristica del nuovo device è senza dubbio il display che si presenta in linea con la moda del momento e che prevede la riduzione delle cornici ed un form factor da 18:9 allungando lo smartphone in lunghezza riuscendo ad ottenere una migliore ergonomia. Per il resto presente Android 7.1 Nougat chiaramente personalizzato da Wiko con l'aggiunta di alcune personalizzazioni ed una batteria da 2.900 mAh.

Wiko VIEW sarà disponibile ad un prezzo di 199.99€ da ottobre.

WIKO VIEW XL

Il secondo smartphone della serie VIEW prende il suffisso XL e con esso anche un maggiore display. In questo caso presente una dimensione di 5.99 pollici sempre con risoluzione HD e sempre nel nuovo form factor 18:9. Chiaramente un maggiore display permette una maggiore visione soprattutto con l'eliminazione delle cornici.

Per il resto presente un processore Qualcomm Snapdragon 425 Quad-Core con l'aggiunta di 3GB di RAM ma anche 32GB di memoria interna espandibile fino a 128GB con MicroSD. Il comparto multimediale presente una fotocamera da 13MP al posteriore mentre per i selfie presente una cam da 16MP con effetto Selfie Flash e Live Portrait Blur per scatti di qualità. Batteria da 3.000 mAh e chiaramente Android 7.1 Nougat.

Wiko VIEW XL sarà disponibile ad un prezzo di 229.99€ a partire da ottobre.

WIKO VIEW PRIME

Infine l'ultimo della serie VIEW ossia il più grande VIEW PRIME che si caratterizza soprattutto per le specifiche tecniche rispetto agli altri e la grandezza del display che raggiunge i 5.7 pollici sempre con una risoluzione HD+ di 1440x720 pixel. Il comparto tecnico vede la presenza del processore Snapdragon 430 Octa-Core coadiuvato con 4GB di RAM ed uno storage interno da 64GB espandibile con MicroSD fino a 128GB.

A livello multimediale invece presente una cam anteriore a doppio sensore da 20+8 megapixel e caratterizzata da un sensore grandangolare fino a 120° per selfie di gruppo. Per la cam principale anteriore la presenza di un sensore singolo da 16MP con Flash LED. Batteria da 3.000 mAh ed Android 7.0 Nougat.

Wiko VIEW PRIME sarà disponibile in Italia a partire da ottobre ad un prezzo di 269.99€.