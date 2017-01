WhatsApp, la Beta su Android Nougat permetterà di avere delle notifiche più intelligenti

Anche WhatsApp si adeguerà alle novità introdotte con Android 7.0 Nougat. E' quanto si scopre dalla nuova Beta del famoso client di messaggistica rilasciata ultimamente e che prevede un sostanziale cambiamento proprio per quanto concerne le notifiche associate proprio a tale applicazione. Sappiamo bene come Android 7.0 Nougat abbia introdotto un nuovo e più funzionale sistema di notifiche che permette agli utenti, oltre ad avere una visualizzazione delle stesse più semplice ed immediata, anche di rispondere direttamente dalle stesse senza dover entrare obbligatoriamente nell'applicazione.

Finora però quelle di WhatsApp permettevano sì di realizzare una risposta rapida ma il loro utilizzo era comunque sempre poco funzionale visto che era possibile visualizzare solamente l'ultimo messaggio più recente perdendo dunque l'intera conversazione se essa fosse stata costitutita da più messaggi. Con l'ultima Beta sembra proprio che gli sviluppatori di WhatsApp abbiano deciso di abbandonare questa realtà permettendo agli utenti di visualizzare più messaggi nella stessa notifica.

La novità dunque rilasciata con la Beta 2.17.13 disponibile al download direttamente su APKMirror, permette dunque du osservare direttamente nel menu delle notifiche non più l'ultimo singolo messaggio ma addirittura gli ultimi sei permettendo comunque di rispondere rapidamente sempre dalla barra delle notifiche. Al momento purtroppo gli sviluppatori sembrano averla tolta nella successiva Beta ma il fatto che abbiano comunque già scritto il codice e l'abbiano portata sul canale Beta non può che risultare più che positivo per l'arrivo ufficiale in futuro delle notifiche intelligenti anche per WhatsApp.