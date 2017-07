WhatsApp introduce la Night Mode per le foto in notturna

WhatsApp è il servizio di messaggistica più usato al mondo. Non è probabilmente il migliore, né il più completo, ma è affidabile e la dirigenza della compagnia ha indovinato tempi e metodi, con una semplicità che lo rende adatto a tutte le tipologie d'utenza. La concorrenza negli ultimi anni è però aumentata in maniera considerevole, ed è per questo che la società fondata da Jan Koum (e adesso di proprietà di Zuckerberg) ha iniziato ad aggiungere diverse novità sul client.

Le più importanti sono naturalmente i messaggi vocali, le chiamate, le videochiamate e, sul fronte della sicurezza, la crittografia end-to-end. Ma parallelamente a questi aggiornamenti i tecnici della società continuano ad inserire novità di piccola entità all'interno dell'applicazione, e fra queste è adesso disponibile - su iOS - una nuova feature chiamata Night Mode. A rivelare questa possibilità è stata in origine la richiesta di traduzione della feature e delle sue opzioni.

Secondo quanto si leggeva nella richiesta divulgata dalla compagnia, non si tratta di una modalità di visualizzazione dell'app per ridurre l'affaticamento della vista, ma di una modalità di scatto per la funzione fotocamera integrata. La Night Mode è arrivata sulla v2.17.10 (e successive) per iOS, e introduce una modalità software per migliorare la qualità delle foto o delle videochiamate in notturna. Non sappiamo se questa feature verrà estesa anche su Android.

È probabile che la vedremo solo in un secondo momento sul SO di Google, tuttavia ad oggi non c'è nessuna "prova" ufficiale relativa alla nuova funzionalità sul robottino verde. La fotocamera di WhatsApp rimane comunque decisamente essenziale in termini di funzionalità: fra le opzioni offerte troviamo infatti solo la possibilità di effettuare zoom (con una gesture), attivare il flash o passare alla fotocamera frontale per inviare un selfie.