WhatsApp, in arrivo la condivisione della posizione in tempo reale

WhatsApp sta pianificando il rilascio di una nuova funzionalità che permetterà agli utenti delle chat di gruppo di condividere la propria posizione in tempo reale con gli interlocutori. La novità arriva dall'informato account Twitter @WABetaInfo, già ben noto per aver rivelato con un buon anticipo quelle che sarebbero state alcune novità in dirittura d'arrivo del client di messaggistica.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR — WABetaInfo (@WABetaInfo) 26 gennaio 2017

Secondo la fonte la nuova feature è stata avvistata sulle più recenti build beta per iOS e Android, rispettivamente sulle versioni v 2.17.3.28 e v 2.16.399, dove è comparsa una nuova opzione di condivisione insieme ad un'opzione "Show My Friends", "Mostra i miei amici". Le nuove voci sono state mostrate tramite alcuni screenshot pubblicati online, e in uno di questi si nota la possibilità di condividere la posizione solo per un determinato lasso di tempo, da 1 minuto ad infinito.

Sulla nuova versione per iOS ci saranno anche la possibilità di salvare le foto ricevute mediante il servizio in un nuovo album specifico sul Rullino fotografico, una nuova voce "Contact Us" e una nuova interfaccia grafica per la sezione "Storage Usage". Sul client per Android la compagnia sta valutando invece se inserire la funzione di inoltro già presente per i messaggi di testo anche per i messaggi vocali. Non è detto comunque che le varie funzionalità vedranno davvero la luce sulla prossima versione di WhatsApp per entrambe le piattaforme.

Come già sapranno i più assidui fruitori del servizio, WhatsApp supporta già la condivisione della posizione sia nelle conversazioni singole che in quelle di gruppo, tuttavia questo avviene mediante un messaggio che mostra l'informazione in uno specifico momento senza mai venire aggiornata. Di contro Facebook, che possiede WhatsApp, ha permesso per un breve periodo di tempo di monitorare gli amici nei dintorni attraverso la funzionalità Amici nelle vicinanze, che è stata tuttavia eliminata di recente forse per l'imminente introduzione della nuova opzione su WhatsApp.

Il client di messaggistica di Koum è il più diffuso nel mondo occidentale e inizialmente si contraddistingueva per l'estrema semplicità d'uso. Nel corso del tempo l'app si è infarcita di nuove funzionalità, come le chiamate vocali e in video, il supporto alle GIF animate, e molto altro. Nella versione finale per iOS è stata aggiunta la possibilità di mettere in coda i messaggi quando non si è in presenza di una connessione ad internet, oltre ad una gestione enormemente migliorata dello spazio di archiviazione occupato da messaggi e allegati.