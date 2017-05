WhatsApp, in arrivo i pin sulle chat preferite per mantenerle sempre in alto

Chi usa WhatsApp in maniera massiccia sa quanto possa essere frustrante trovare le proprie chat preferite subissate da decine di altre conversazioni. Le notifiche meno importanti possono diventare frustranti alla lunga, e oltre al fastidio di dover gestire i nuovi messaggi in arrivo la lista delle conversazioni favorirà in ogni caso le ultime attive, e non quelle che utilizziamo più spesso. Questo "problema" verrà risolto con il prossimo aggiornamento dell'app.

A notare originariamente la novità è stato l'attento AndroidPolice, che ha testato in anticipo l'ultima versione beta del client di messaggistica. WhatsApp v2.17.162 e 163 introducono per la prima volta sul servizio le "pinned chat", ovvero le conversazioni favorite. Tenendo premuto sulla conversazione all'interno della lista principale comparirà una nuova icona "segnalibro" all'interno della barra (in alto su Android) che contiene le funzioni cancella, silenzia e archivia.

Una volta impostato il pin, o segnalibro che dir si voglia, la conversazione rimarrà nella parte superiore della lista a prescindere da quando è avvenuta l'ultima attività. In queste versioni attualmente disponibili è possibile impostare solamente 3 conversazioni come preferite: cercando di impostarne altre apparirà infatti un messaggio d'avviso, ma sarà comunque possibile togliere il pin dalle chat impostate precedentemente per metterlo ad un'altra conversazione.

I più impazienti che vogliono ottenere questa nuova funzione possono iscriversi al canale beta ufficiale di WhatsApp su Google Play Store e aggiornare l'app, oppure scaricare e installare manualmente il file APK attraverso il portale APK Mirror. L'aggiornamento dovrebbe comunque arrivare per tutti gli utenti nei prossimi giorni - o al massimo nelle prossime settimane - quindi consigliamo di aspettare il rilascio al pubblico per chi ricerca massima affidabilità e sicurezza.