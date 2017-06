WhatsApp grazia i vecchi Android: si avvicina la fine del supporto per Windows Phone 8.0 e BB OS

Alla fine del 2016 WhatsApp ha terminato il supporto per Windows Phone 7, iOS 6, Android 2.1 e Android 2.2. Nello stesso periodo il servizio di messaggistica istantanea aveva anche offerto una proroga ad altre piattaforme destinate ad essere abbandonate, fra cui BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 e Nokia S60. Il termine del supporto per queste piattaforme era previsto per il 30 giugno 2017, quindi fra pochi giorni al momento in cui scriviamo.

In queste ore la compagnia ha di nuovo rivisto i propri piani, ad eccezione di Symbian S60 che verrà abbandonato a partire dalla data prestabilita. Tutte le altre piattaforme potranno continuare ad utilizzare il servizio di comunicazioni di Jan Koum (proprietà di Facebook, però) ancora per qualche periodo di tempo: i terminali Nokia S40, ad esempio, sono fra quelli ad aver ricevuto la grazia e possono usare la piattaforma di messaggi istantanei fino al 31 dicembre 2018.

Anche BlackBerry OS e BlackBerry 10 hanno ricevuto una proroga, tuttavia il supporto terminerà solo fra qualche mese, alla fine del 2017 (31 dicembre 2017 sarà l'ultimo giorno in cui si potrà utilizzare il servizio). La fine dell'anno porterà il termine del supporto di WhatsApp anche alla piattaforma Windows Phone 8.0, ma ovviamente i più diffusi dispositivi Windows Phone 8.1 e Windows 10 Mobile potranno continuare ad utilizzare il servizio oltre quella data.

Sono più fortunati i possessori dei terminali Android 2.3.7 e successivi, sistema operativo rilasciato nel mese di settembre del 2011. Il supporto continuerà fino a febbraio 2020, con il termine previsto a più di 8 anni (un'eternità nel computo dell'evoluzione tecnologica del settore) dal suo debutto al grande pubblico. Sono ancora parecchi gli utenti ad utilizzare la vecchia versione di Android, soprattutto nei paesi emergenti, e a WhatsApp non conviene cessar loro il servizio.