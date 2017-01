WhatsApp e Telegram non funzionano più sulle vecchie piattaforme mobile

È tempo di aggiornare visto che due dei servizi di messaggistica più popolari nel mondo occidentale hanno cessato il supporto per i dispositivi con i sistemi operativi più vecchi. La situazione di WhatsApp Messenger la conosciamo da tempo, con le ultime novità sul cessato supporto che arrivavano a dicembre in cui venivano estese le date per alcune piattaforme. È stato più discreto il team di Telegram, che ha silenziosamente cessato il supporto per Android 2.2, 2.3 e 3.0.

Per quanto riguarda WhatsApp, a partire dal 31 dicembre 2016 l'applicazione ha smesso di funzionare sulle piattaforme Windows Phone 7, Android 2.1 e 2.2, e su iPhone 3GS e dispositivi iOS 6. È previsto lo stesso destino anche su BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 e Symbian S60, anche se la data di scadenza su questi sistemi operativi è stata allontanata di qualche mese: qui WhatsApp Messenger smetterà di funzionare a partire dal 1 luglio 2017.

"Per noi questa è stata una decisione difficile da prendere, ma quella giusta per fornire alle persone modi migliori per tenersi in contatto con amici, familiari e persone care attraverso WhatsApp", ha spiegato così la decisione la società di Koum sul blog ufficiale del servizio. "Se utilizzate uno dei dispositivi mobili interessati, consigliamo di aggiornare a un nuovo Android, iPhone, o Windows Phone prima della fine del 2016 per continuare ad usare WhatsApp".

Dall'altra parte della barricata anche Telegram ha effettuato cambiamenti dello stesso tipo, anche se in maniera meno plateale. Del resto non sono in molti che usano queste piattaforme più vecchie, quindi saranno pochi gli utenti direttamente coinvolti dalle novità. Telegram ha terminato il supporto solo su alcune versioni di Android, nella fattispecie la 2.2, la 2.3 e la 3.0, che vengono utilizzate secondo i dati di Google dall'1,4% di tutti gli utenti Android.

La società non ha specificato il motivo del termine del supporto su queste piattaforme, ma è probabile che sia lo stesso di WhatsApp, cioè consentire l'introduzione di nuove funzionalità non compatibili con i sistemi operativi più vecchi. Come alternativa, comunque, gli utenti delle vecchie piattaforme mobile potranno utilizzare il web client accessibile via browser. Telegram risulta ancora compatibile con iOS 6 e iPhone 3GS, e per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina delle FAQ del servizio.