WhatsApp annuncia: 1 miliardo di utenti attivi ogni giorno nella piattaforma

L'applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha annunciato oggi di aver raggiunto un miliardo di utenti attivi al giorno, e per l'occasione ha condiviso pubblicamente alcuni numeri relativi al servizio. Se pensiamo che lo scorso anno annunciava di avere un miliardo di utenti al mese, la crescita per il servizio è stata sostanziale, probabilmente non nel numero di utenti totali ma nell'assiduità con cui questi accedono al servizio di Jan Koum, proprietà di Facebook.

"Solo lo scorso anno abbiamo annunciato che un miliardo di persone in giro per il mondo usavano WhatsApp ogni mese", ha scritto la compagnia sul blog ufficiale. "Adesso siamo entusiasti e orgogliosi di dirvi che un miliardo di utenti in giro per il mondo utilizzano WhatsApp ogni giorno per rimanere in contatto con la propria famiglia e con gli amici". Il team fa sapere inoltre che gestisce circa 55 miliardi di messaggi al giorno, 4,5 miliardi di foto e un miliardo di video.

Gli utenti attivi mensilmente diventano invece 1,3 miliardi, con l'app che è localizzata in 60 lingue differenti. Se si aggiungono i numeri di Facebook Messenger, appare chiaro l'impero creato da Zuckerberg nell'ambito della messaggistica istantanea. Un impero difficile da monetizzare direttamente, ma che offre al giovane miliardario americano un pool di dati estremamente variegato: Messenger contava ad aprile 1,2 miliardi di utenti attivi mensilmente.

Nell'ambito del social Zuckerberg detiene la proprietà anche di Instagram, che a giugno aveva 250 milioni di utenti attivi ogni giorno, superando la concorrenza diretta, Snapchat, di quasi 100 milioni di utenti. WhatsApp deve la sua popolarità a tanti fattori: è stato fra i primi ad occupare il settore con un'app estremamente verticale, che è stata presto aggiornata su tutte le piattaforme (anche quelle meno importanti). Oggi è un'app per la messaggistica completa e complessa, capace di risolvere i problemi più basilari per quanto riguarda la comunicazione fra utenti.