WhatsApp, adesso i messaggi si possono inviare anche offline su iOS

WhatsApp ha iniziato a distribuire un ultimo aggiornamento su App Store per quanto riguarda la versione del client per iPhone. Sono tre le novità principali di questo aggiornamento, fra cui alcune che avevamo già visto sulla controparte per Android, come la possibilità di inviare fino ad un massimo di 30 foto o video attraverso una singola operazione, mentre in precedenza il limite era imposto a soli 10 contenuti per volta. Ma le novità più interessanti sono certamente le altre due.

Gli utenti di WhatsApp per iPhone possono adesso inviare messaggi anche senza essere collegati ad una connessione ad internet. Naturalmente il messaggio verrà messo in stand-by fino alla prossima connessione, quando automaticamente l'app invierà il suo contenuto. In precedenza in assenza di connessione internet non era possibile inviare il messaggio dal momento che il tasto apposito veniva oscurato e ogni interazione con esso, pertanto, bloccata.

Con l'aggiornamento il tasto per inviare i messaggi sarà sempre interattivo, anche se non si è connessi ad internet. Sarà il servizio che metterà in coda tutti i messaggi non inviati, inviandoli non appena lo smartphone si sarà riagganciato alla rete cellulare o ad un Wi-Fi. Molto interessante a nostro avviso anche l'ultima delle tre novità di questo aggiornamento, soprattutto per chi possiede i melafonini con integrato il quantitativo di storage inferiore, da 16 o 32 GB.

WhatsApp permette adesso di gestire lo spazio di archiviazione consumato dal client e da ogni singola chat presente, in maniera individuale. Dopo l'aggiornamento verrà proposta una rivisitazione dell'opzione "Utilizzo archivio" delle Impostazioni, attraverso la quale sarà possibile monitorare la lista di tutte le chat presenti e quanto spazio ognuna di esse occupa. In questo modo si possono eliminare i contenuti di ogni singola chat, o solo alcune tipologie di contenuto.

Lo spazio da liberare sarà quindi a piena discrezione dell'utente, che può decidere di mantenere solo il testo, o le foto, cancellando invece i video che solitamente occupano un quantitativo di spazio superiore.

Di seguito riportiamo il changelog, così come appare su App Store:

Ora puoi toccare il tasto Invia anche se non hai connessione. I messaggi rimarranno in coda e verranno inviati quando il telefono si riconnette ad Internet.

Grazie al nuovo design della schermata Utilizzo archivio puoi gestire lo spazio disponibile sul telefono eliminando da chat specifiche alcuni tipi di messaggi, quali i video (Impostazioni -- Utilizzo dati e archivio -- Utilizzo archivio)

Invia fino a 30 foto o video alla volta.