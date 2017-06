WhatsApp, 5 minuti per cancellare messaggi che non avreste mai dovuto inviare

Avere dei segreti o dei codici con cui si parla con le persone speciali non è di certo reato, ma spesso se scoperti ci si sente a disagio. Su WhatsApp, ad esempio, non è il massimo della vita scrivere i vezzeggiativi tipici delle coppie amorose nel gruppo del calcetto - spesso pieno di nerd o burberi, o burberi nerd - o, nel caso peggiore, il messaggio rivolto all'amante nella finestra di moglie o fidanzata. Per questi errori a cui non si può porre un rimedio, a porre un rimedio sarà ben presto lo stesso team di WhatsApp, con una funzione apposita.

Secondo il canale Twitter WABetaInfo la funzione definita Recall sarà "abilitata via remoto" dopo WhatsApp v2.17.30, l'ultima disponibile pubblicamente su iPhone e iPad. Con questa nuova funzione l'utente avrà la possibilità di "richiamare", ovvero eliminare, messaggi di testo, immagini sconvenienti, video, GIF, documenti o citazioni entro una finestra temporale di 5 minuti. Il canale Twitter aveva precedentemente scritto che il team di sviluppo aveva inserito nella versione beta la possibilità di modificare i messaggi, anche se era disattiva di default.

"WhatsApp ha aggiunto nella beta la possibilità di modificare i messaggi che hai già inviato", recita il post. "È attualmente disponibile di default ed è ancora in sviluppo". Anche in questo caso la modifica è possibile solamente per i messaggi che sono stati inviati da poco, quindi per errori che sono stati compiuti negli ultimi minuti. Le due feature potrebbero essere legate e rilasciate nello stesso momento, tuttavia ad oggi manca l'ufficialità e non conosciamo le tempistiche entro cui WhatsApp aggiornerà i client per le diverse piattaforme con la novità.

In aggiunta alla possibilità di eliminare o modificare i messaggi già inviati, WhatsApp potrebbe riportare sul client la tab della lista dei Contatti che è stata sostituita dalla schermata dei Contatti. Di recente WhatsApp è stato aggiornato su iOS con la possibilità di ricevere più foto contemporaneamente in un nuovo formato ad album, nuovi filtri per i contenuti multimediali e una comoda scorciatoia per le risposte rapide. Queste novità non sono presenti su Android, ma i tecnici della compagnia sono già al lavoro per portarle anche sulla piattaforma di Google